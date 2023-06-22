Рак мочевого пузыря можно диагностировать вовремя – врачи назвали симптомы болезни

Эти признаки рака можно обнаружить на ранней стадии, что и является ключевым фактором выживания.

По данным Американского онкологического общества, примерно 90% людей, у которых диагностирован рак мочевого пузыря, старше 55, а средний возраст установления диагноза – 73 года.

Подавляющему большинству пациентов с раком мочевого пузыря диагностирована болезнь, которая не является роковой угрозой для жизни, но, как правило, агрессивна. Так что рак мочевого пузыря, как говорят врачи, даже если не угрожает жизни при диагностировании, имеет тенденцию к рецидивам и иногда заставляет пациента серьезно лечиться.

"Около 20% пациентов имеют агрессивную и инвазивную форму заболевания, которая требует немедленного лечения. И в таких случаях рак может победить", – говорит американский уролог Марк Тайсон.

Специалист сообщил, что 77% людей с раком мочевого пузыря живут не менее 5-ти лет, 70% — более 10, 15 лет живут более 65% больных раком. Индивидуальные качества, такие как общее состояние здоровья и факторы риска, такие как курение, также оказывают значительное влияние на качество и продолжительность жизни.

"У большинства пациентов диагностируют уротелиальный рак мочевого пузыря (уротелиальная карцинома, переходно-клеточный рак мочевого пузыря)", — делится доктор Тайсон.

Существуют другие типы рака мочевого пузыря, такие как аденокарциномы и мелкоклеточный рак, но наиболее распространенным является именно уртелиальный рак. Некоторые уротелиальные карциномы имеют так называемый вариант гистологии, и они могут быть плазмоцитоидными, микропапиллярными, микрокистозными. Это опухоли, обычно повышающие агрессивность уротелиальной карциномы.

Эксперт назвал самые распространенные признаки рака мочевого пузыря.

Симптомы рака мочевого пузыря

Наиболее распространенным признаком рака мочевого пузыря является кровь в моче (гематурия).

"Обычно это кровотечение", — говорит доктор Тайсон.

Кровь в моче – симптом, сигнализирующий о необходимости немедленного урологического обследования. Это одна из больших проблем с задержкой диагностики. Мы считаем, что есть нечто другое, что приводит к кровотечению, и мы откладываем урологическое обследование, что может привести к задержкам в лечении. Следовательно, если возникает кровотечение, это сигнал к немедленной помощи.

Другими распространенными симптомами является болезненное и частое мочеиспускание.

Частота, неотложность и никтурия – патологические позывы к мочеиспусканию в ночное время, чаще встречаются при достаточно агрессивном течении болезни.

"Мы увидим это чаще с некоторыми вариантами, не обязательно обычными уртелиальными карциномами, но с некоторыми из более эзотерических типов болезни. Они иногда могут проявляться драматическими изменениями в функциях мочеиспускания. Но в целом это кровотечение", — делится врач.

Кто в зоне риска

"Мы считаем, что примерно 50% всех случаев рака мочевого пузыря вызваны курением, большинство пациентов удивляются, узнав об этом, поскольку они считают курение последствием болезни легких", — говорит доктор Тайсон.

На самом деле, химические вещества, вдыхаемые человеком во время курения, задерживаются в мочевом пузыре, прежде чем вы опорожняетесь, что вызывает изменения в уротелии, которые на самом деле происходят где угодно: от почек до кончика уретры.

"Итак, рак мочевого пузыря сам по себе, как правило, является самым распространенным очагом уртелиальной карциномы. Но уротелий (покрывает пути мочеполового выделения) есть где угодно вдоль этого тракта", — говорит доктор Тайсон.

Следовательно, курение является важнейшим фактором риска, но не единственным.

"Мы считаем, что угроза существует для людей, выросших в сельской местности, где в грунтовых водах есть пестициды на основе мышьяка. К примеру, колодезная вода, которой пользуются фермеры", — делится специалист.

Как лечат рак мочевого пузыря

Существует несколько разных методов лечения рака мочевого пузыря в зависимости от стадии обнаружения.

Хирургическое вмешательство для удаления опухолевых клеток Химиотерапия для уничтожения раковых клеток Иммунотерапия для укрепления иммунной системы Лучевая терапия с использованием высокоэнергетических волн для уничтожения раковых клеток

Все это типичные методы лечения. Новое многообещающее исследование показывает, что лечение с использованием конъюгатов антитела и препарата и ингибиторов контрольных точек может являться высокоэффективной альтернативой для людей, которые не могут пройти химиотерапию.

"Хотя количество случаев рака мочевого пузыря уменьшается, показатели смертности существенно не изменились", — говорит Джонатан Розенберг, онколог Мемориального онкологического центра Слоуна Кеттеринга (MSK).

По его словам, наличие новых вариантов лечения значительно улучшает перспективы для многих пациентов с раком мочевого пузыря. Несмотря на то, что иммунотерапия привлекла больше внимания в последние годы, конъюгаты антител и лекарства могут иметь большее положительное влияние, по крайней мере в ближайшем будущем.

"Появление ингибиторов контрольных точек стало революцией для некоторых людей, у которых очень агрессивный рак мочевого пузыря, угрожающий жизни. Но иммунотерапия все еще не работает в случаях достаточного количества пациентов. Мы должны найти лучшие способы улучшить уровень ответа на рак. Даже если ингибиторы контрольных точек точек и конъюгаты антитело-препарат не является лекарством от рака мочевого пузыря, все, что может помочь людям жить дольше или задержать прогрессирование заболевания — в некоторых случаях позволяя им избежать удаления мочевого пузыря или химиотерапии после операции — улучшит их качество жизни", — считает онколог.

Как предотвратить рак мочевого пузыря

Некоторые факторы образа жизни могут увеличить риск рака мочевого пузыря.

Пожилой возраст является значительным фактором риска развития рака в целом. Повторное влияние факторов риска, включая курение, может привести к накоплению генетических изменений, способствующих развитию рака мочевого пузыря.

"Вероятность развития рака мочевого пузыря у мужчины составляет примерно 1 из 26, в то время как риск для женщины составляет примерно 1 из 90", — говорит доктор Гривас.

Некоторые профессии, такие как пожарные, машиностроители и грузчики и дальнобойщики, могут повысить риск, поскольку люди этих профессий больше подвержены влиянию токсинов и химикатов.

Доктор Гривас рекомендует не курить, поддерживать достаточное количество жидкости, соблюдать здоровую диету и защищаться от химического воздействия, чтобы предотвратить рак мочевого пузыря.

Напомним, что если вы заметили тревожное изменение запаха или внешнего вида мочи, нужно как можно раньше обратиться к специалисту.

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