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Рак молочной железы ежегодно диагностируют у 15 тысяч украинок

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Рак молочной железы ежегодно диагностируют у 15 тысяч украинок

Фото: Freepik

Цифры и факты о заболеваемости РМЖ.

Специалисты Минздрава предоставили актуальную информацию о заболеваемости раком груди в Украине.

Об этом говорится в сообщении министерства.

"К сожалению, рак молочной железы очень распространен в мире и, в частности, в Украине. Ежегодно это заболевание диагностируют у 15 000 украинок и более 100 украинцев. Да, вы правильно поняли, у мужчин РМЖ возможен тоже, хотя и случается гораздо реже", – говорят медики.

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Хорошая новость состоит в том, что шанс на успешное преодоление этой болезни составляет более 90%, но только при ее раннем диагностировании.

Однако есть и плохая новость. То, что у подавляющего большинства украинцев нет привычки проходить регулярные медицинские обследования, а во время пандемии COVID-19 и локдауна количество диагностирований сократилось на целых 14%.

"Поэтому помните, что залог вашего здоровья — регулярное посещение семейного врача", — напоминают врачи.

Напомним, каждая женщина раз в год обязана посещать маммолога – делать ультразвуковую диагностику или маммографию.

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Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
205
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