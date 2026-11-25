Симптомы рака — 10 возможных признаков развития злокачественной опухоли / © Credits

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Онкологические заболевания не всегда проявляются специфическими симптомами. Первыми признаками могут стать изменения в самочувствии, которым человек долгое время не придает особого значения.

Об этом пишет медицинское издание EgészségKalauz.

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Единого перечня симптомов, по которым можно было бы распознать рак, не существует. Клиническая картина зависит от того, где именно возникла опухоль, как быстро она растет и распространилась ли она на соседние ткани.

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Одни новообразования сказываются на работе всего организма, другие — нарушают функционирование конкретного органа. При оценке таких изменений важно учитывать не только характер жалоб, но и то, как долго они беспокоят человека.

Какие симптомы могут свидетельствовать о развитии рака

Вес снижается без видимых причин

Если человек продолжает питаться и двигаться в привычном режиме, но при этом заметно худеет, это может стать поводом для проверки здоровья.

Дело в том, что развитие злокачественного новообразования может влиять на обмен веществ и на то, как организм усваивает питательные вещества. В некоторых случаях человек также начинает меньше есть из-за тошноты, ухудшения аппетита или слишком быстрого появления чувства сытости.

Непреднамеренное похудение может сопровождать рак желудка, лёгких, пищевода и поджелудочной железы. Однако подобные изменения наблюдаются также при диабете, гиперактивности щитовидной железы и заболеваниях пищеварительной системы.

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Медицинское обследование может потребоваться, если за полгода — год человек без видимых причин потерял 5% своего веса или более.

Даже сон не помогает восстановить силы

Когда привычные повседневные дела начинают отнимать слишком много энергии, а отдых не улучшает самочувствие, стоит выяснить причину такого состояния.

При онкологических заболеваниях истощение может быть связано с повышенными энергетическими потребностями организма, воспалением или анемией.

Например, новообразования в органах пищеварения иногда вызывают скрытую кровопотерю, из-за которой постепенно развивается железодефицитная анемия. Выраженная слабость также может сопровождать лейкоз.

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Особенно важно не игнорировать усталость, если наряду с ней появились бледность, одышка, похудение или человек стал часто болеть инфекционными заболеваниями.

На теле появилось необычное уплотнение

Обнаружив под кожей образование, которого раньше не было, не стоит пытаться самостоятельно определить его происхождение.

Хотя злокачественные узелки могут быть твёрдыми, неподвижными и безболезненными, эти признаки не позволяют отличить их от доброкачественных новообразований.

Осмотра требуют изменения в области молочных желез, шеи, подмышечных впадин, паха и яичек.

Это также касается лимфатических узлов, которые долго остаются увеличенными или продолжают расти. Такая реакция организма возможна как при инфекционных или аутоиммунных заболеваниях, так и при лимфомах.

Человек сильно потеет во сне

Если ночью приходится менять промокшую одежду или постельное белье, хотя в комнате не жарко, стоит обратить внимание на свое самочувствие.

Интенсивная ночная потливость в сочетании с периодическим повышением температуры и потерей веса может сопровождать заболевания лимфатической системы. При лимфоме такое сочетание симптомов называют B-симптомами.

Однако ночная потливость может быть вызвана множеством других причин. Среди них — гормональные нарушения, менопауза, инфекции и побочные эффекты от приема некоторых лекарств.

Возникают кровотечения без видимой причины

Появление крови там, где её обычно не должно быть, требует выяснения причины, даже если человек не испытывает боли.

В процессе роста злокачественное новообразование может повреждать кровеносные сосуды. В зависимости от расположения опухоли это проявляется по-разному.

Поводом для медицинского осмотра могут стать:

черный стул или примеси крови в кале;

кровь в моче;

отхаркивание мокроты с кровью;

кровавые выделения из сосков;

кровотечения вне менструального цикла;

появление кровянистых выделений после менопаузы;

необычно частое появление синяков.

В то же время кровотечения не обязательно связаны с онкологией. Например, кровь в кале может появляться из-за геморроя, а в моче — из-за мочекаменной болезни или инфекции.

Боль становится всё сильнее

Отсутствие болезненных ощущений не означает, что в организме нет злокачественного новообразования. На начальных стадиях заболевания опухоль может вообще не вызывать боли.

Дискомфорт иногда возникает уже тогда, когда новообразование увеличивается и начинает давить на нервы или внутренние органы.

Важно обращать внимание на характер боли: усиливается ли она со временем, мешает ли спать и есть ли у неё понятная причина.

Несмотря на то, что длительная боль может сопровождать онкологические заболевания, гораздо чаще её вызывают воспалительные процессы или проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Изменяется голос или характер кашля

Поводом для проверки состояния дыхательной системы может служить кашель, который затягивается на несколько недель. Это касается и курильщиков, если их привычный кашель изменился.

Особого внимания требует сочетание кашля с болью в груди, затрудненным дыханием, потерей веса или появлением крови в мокроте.

Еще одним симптомом, на который не следует не обращать внимания, является изменение голоса. Новообразования гортани или поражение нервов, обеспечивающих движение голосовых связок, могут вызывать охриплость.

Если голос не восстанавливается в течение трёх-четырёх недель, следует обратиться к отоларингологу.

Обычный процесс пищеварения нарушился

При развитии некоторых злокачественных новообразований человек может заметить, что изменился характер стула, появилось ощущение переполненного желудка или постоянный дискомфорт в животе.

В частности, при колоректальном раке возможно чередование диареи и запоров. Иногда даже после посещения туалета остается ощущение, что кишечник опорожнился не полностью.

В то же время рак яичников может сопровождаться регулярным вздутием живота, увеличением его объёма и частыми позывами к мочеиспусканию.

Отдельным поводом для обследования являются затруднения при приеме пищи. Если глотать твердые продукты становится все труднее, это может свидетельствовать об изменениях в пищеводе.

Родинки начали меняться

При осмотре кожи важно обращать внимание не только на появление новых родинок, но и на то, что происходит с теми, которые были на теле ранее.

Подозрительными могут быть изменения контуров, цвета и размера родинки. В то же время небольшой диаметр или однородный цвет не исключают меланомы.

Злокачественные поражения кожи также могут выглядеть как долго незаживающие раны, участки, которые периодически кровоточат, шелушатся или покрываются коркой.

Определить причину таких изменений должен дерматолог.

Возникают проблемы с памятью и координацией

Развитие новообразований в нервной системе может сказываться на способности человека концентрироваться, запоминать информацию, сохранять равновесие и координировать движения.

В зависимости от расположения опухоли возможны также нарушения зрения, изменения в поведении и появление эпилептических приступов.

Хотя головная боль сама по себе крайне редко связана с опухолью головного мозга, поводом для обследования может служить изменение её характера, постепенное усиление и появление других неврологических симптомов.

Можно ли отличить доброкачественную опухоль от злокачественной по симптомам

Скорость роста новообразования и наличие боли не позволяют достоверно определить его характер.

Доброкачественная опухоль из-за своих размеров или расположения также может нарушать работу организма. Зато злокачественное образование иногда растет медленно и годами не вызывает дискомфорта.

Основное отличие заключается в способности злокачественных клеток проникать в соседние ткани и распространяться по другим частям тела.

Для определения характера новообразования обычно требуется гистологическое или цитологическое исследование.

Можно ли болеть раком и не испытывать никаких симптомов?

Хорошее самочувствие не всегда свидетельствует об отсутствии онкологического заболевания. Некоторые опухоли почек, предстательной и молочной желез, а также толстой кишки могут не проявлять никаких симптомов на начальных стадиях развития.

В некоторых случаях выявить изменения ещё до появления жалоб помогают скрининговые обследования. К ним относятся маммография, скрининг рака шейки матки и толстой кишки.

Периодичность таких обследований зависит от возраста, пола и индивидуального риска. В частности, при наличии определенных наследственных генетических изменений может потребоваться пройти диагностику раньше или чаще.

Покажет ли обычный анализ крови наличие рака?

Отклонения в лабораторных показателях могут помочь врачу определить направление дальнейшего обследования. Однако универсального анализа крови, который позволял бы подтвердить или исключить все онкологические заболевания, не существует.

Даже анализ на онкомаркеры не гарантирует однозначного результата. Повышенные показатели могут наблюдаться при доброкачественных образованиях и воспалительных заболеваниях, а нормальные — у людей с подтвержденным раком.

Поэтому такие исследования в основном используются для дополнения диагностики, оценки результатов лечения и контроля за течением болезни.

При каких симптомах нельзя откладывать визит к врачу

Обратиться за медицинской помощью следует, если необычные изменения в организме приобретают постоянный характер, повторяются или становятся всё более выраженными.

Однако при появлении крови в моче или мокроте, уплотнениях в молочной железе или яичках, кровотечениях после менопаузы или резком изменении родинки не стоит ждать несколько недель.

Немедленная медицинская помощь требуется при значительной кровопотере, сильной одышке, внезапном нарушении речи, слабости мышц с одной стороны тела или параличе лицевых мышц.

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