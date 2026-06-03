Рак рта часто начинается с незаметного симптома: на что обратить внимание

стоматолог / © Credits

Реклама

Большинство язв в ротовой полости не представляют угрозы для здоровья и исчезают самостоятельно за одну-две недели. Однако если поражение не заживает, кровоточит или регулярно появляется в одном и том же месте, это может быть поводом для дополнительного обследования.

Об этом сообщило издание Express.

Челюстно-лицевой хирург клиники Dentum в Хорватии Андрей Божич отметил, что хотя такие изменения часто возникают из-за стресса, раздражения слизистой оболочки или случайного прикусывания щеки, иногда они могут быть связаны с ранними стадиями рака ротовой полости или горла.

Реклама

Специалист обратил внимание, что риск развития таких заболеваний выше среди курильщиков, людей, которые регулярно употребляют алкоголь, а также лиц с вирусом папилломы человека (ВПЧ).

По данным Фонда здоровья полости рта, количество случаев рака ротовой полости в Великобритании за последние 20 лет выросло вдвое. Также быстро увеличивается распространенность рака горла, связанного с ВПЧ, особенно среди мужчин.

Одной из главных проблем является то, что на ранних этапах такие болезни могут почти не проявляться. Человек нередко не чувствует боли или других выраженных симптомов, поэтому откладывает визит к врачу, ожидая, что проблема исчезнет сама.

По словам Божича, во время профилактических осмотров стоматологи могут заметить изменения, которые требуют дополнительной проверки. Речь идет, в частности, о долго незаживающих язвах, белых или красных пятнах на слизистой оболочке, а также утолщении тканей в ротовой полости.

Реклама

Специалист советует обратиться к врачу, если язва не проходит более двух недель, если во рту постоянно появляется болезненный участок в одном месте, возникают трудности при глотании или появляется уплотнение на шее или под челюстью.

Для снижения рисков он рекомендует регулярно проходить стоматологические осмотры, заботиться о гигиене ротовой полости, избегать табака и ограничивать употребление алкоголя. Отдельно врач отметил важность вакцинации молодежи против ВПЧ.

По мнению специалиста, большинство язв не опасны, однако изменения, которые не исчезают длительное время, не стоит оставлять без внимания. Раннее выявление заболевания значительно повышает шансы на успешное лечение.

Напомним, ранее мы сообщали о 5 продуктах, которые в тандеме с кофе могут вызвать дискомфорт со стороны желудка или помешать усвоению важных нутриентов.

Реклама

Новости партнеров