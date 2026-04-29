Рак стремительно моложе: какие виды онкологии все чаще поражают людей до 40 лет

Врачи беспокоятся из-за омоложения онкологии

Реклама

Британские ученые обнародовали результаты масштабного анализа медицинских данных в Англии, подтверждающих, что сразу 11 видов рака стали значительно чаще поражать людей в возрасте от 20 до 40 лет. Исследователи отмечают, что, несмотря на отсутствие единственной универсальной причины этого явления, эпидемия избыточного веса и современный образ жизни играют ключевую роль в этой тревожной тенденции.

Об этом пишет BBC со ссылкой на результаты исследования.

Трагические последствия игнорирования симптомов

Главная опасность «омоложения» рака состоит в том, что врачи часто не воспринимают жалобы молодых пациентов всерьез. Ярким примером стала история 23-летнего британца Брэдли Кумбса, который имел отличную физическую форму и готовился подписать футбольный контракт.

Реклама

Мать юноши рассказала, что когда ее сын начал стремительно терять вес и страдать от боли в животе и кровотечениях, медики долго игнорировали эти тревожные сигналы из-за его молодого возраста. Правильный диагноз — рак кишечника — был установлен только через полтора года. На тот момент опухоль сделала невозможным даже проведение полноценной колоноскопии, а операция и химиотерапия оказались бессильными, в результате чего парень умер.

Какие виды рака поражают молодежь

После анализа медицинской статистики ученые выделили четкий перечень заболеваний, демонстрирующих постоянный рост случаев среди молодых людей. Всего в этот список вошли 11 видов рака:

кишечника;

молочной железы;

щитовидной железы;

печени;

почек;

поджелудочной железы;

желчного пузыря;

матки;

яичников;

ротовой полости;

множественная миелома.

Исследователи уточняют, что наиболее распространены среди молодых опухолей кишечника и молочной железы. При этом интересной деталью является то, что количество диагнозов рака кишечника и яичников увеличивается исключительно среди молодого поколения, тогда как другие типы заболеваний из этого списка учащаются параллельно и в старших возрастных группах.

Лишний вес и другие факторы риска

Привычные причины, такие как курение, употребление алкоголя или нехватка физической активности, не объясняют этот всплеск, поскольку в последние годы эти показатели в обществе не ухудшились. Ученые зафиксировали четкое совпадение с ростом уровня ожирения с 1990-х годов. Специалисты объясняют, что избыточная жировая ткань существенно нарушает гормональный баланс и влияет на уровень инсулина, что повышает риск опухолей. Однако лишний вес может объяснить лишь около 20 из 100 новых случаев рака кишечника. Для объяснения остальных 80 случаев эксперты из Имперского колледжа Лондона выдвинули ряд дополнительных гипотез:

Реклама

регулярное потребление ультрапереработанных продуктов и сладких напитков;

влияние так называемых "вечных химикатов" (PFAS) и сельскохозяйственных гербицидов;

частое бесконтрольное употребление антибиотиков, критически изменяющее микрофлору;

хронические воспаления организма и высокий уровень загрязнения воздуха;

улучшение методов ранней диагностики болезней.

Статистика и возможности профилактики

Несмотря на общую тревожную динамику, специалисты успокаивают, что рак в молодом возрасте все еще относительно редким явлением по сравнению со старшим поколением. По официальной статистике, в возрастной группе 20-40 лет фиксируется примерно 1 случай заболевания 1000 человек ежегодно. Для сравнения: среди людей в возрасте 50–70 лет этот показатель составляет уже 1 случай на 100 человек, то есть в десять раз чаще.

Эксперты из Института исследования рака отмечают, что почти 40% всех онкологических заболеваний напрямую зависят от факторов, которые человек способен самостоятельно контролировать. Чтобы существенно снизить риски, специалисты упорно рекомендуют поддерживать здоровую массу тела, регулярно заниматься спортом, сбалансированно питаться и полностью отказаться от курения.

Напомним, рак поджелудочной железы, считающийся одним из самых агрессивных, может получить новый метод лечения . Испытание мРНК-вакцины показало прорывные результаты.

Новости партнеров