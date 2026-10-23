Рак у детей может маскироваться под обычные болезни: какие симптомы нельзя игнорировать

Рак у детей — первые симптомы и признаки, которые нельзя игнорировать / © acmd-clinic.com

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Первые признаки рака у детей могут напоминать обычную усталость, последствия физических нагрузок или распространенные детские заболевания. Поэтому некоторые симптомы, особенно если они не проходят или усиливаются, требуют внимания врача.

Об этом сообщило издание Egészség Kalauz со ссылкой на Cancer Research UK и другие медицинские источники.

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Онкологические заболевания у детей встречаются сравнительно редко, однако распознать их на ранних стадиях бывает сложно. Дело в том, что первые проявления болезни часто не имеют характерных особенностей и могут возникать по многим другим причинам. Поэтому родителям следует обращать внимание не только на отдельные жалобы, но и на то, как меняется общее состояние ребенка.

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Например, усталость после занятий, головная боль или синяки на ногах, как правило, не свидетельствуют об онкологическом заболевании. Однако если ребенок все быстрее устает, отказывается от привычных занятий, а к этому добавляются другие непонятные симптомы, необходимо выяснить причину таких изменений.

Какие симптомы могут свидетельствовать о раке у детей

К числу возможных тревожных признаков относятся постоянная усталость, необычная бледность и синяки, появляющиеся без видимых травм. Особого внимания заслуживают случаи, когда эти проявления сопровождаются ухудшением общего самочувствия.

Показательна история британки Амелии Кэрролл, у которой в 13 лет диагностировали острый миелоидный лейкоз. Сначала девушка жаловалась на усталость и одышку даже после незначительных физических нагрузок. Семья связывала это с учебой и недостаточной физической подготовкой.

Однако впоследствии на теле Амелии начали появляться непонятные синяки. После обращения к врачам ей провели обследование и выявили лейкоз. Сообщается, что диагноз был установлен и лечение начато в течение десяти дней.

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На момент публикации материала девушка находилась в ремиссии, вернулась к учебе и регулярно проходила обследования крови и костного мозга.

В то же время медики отмечают, что синяки сами по себе не являются признаком лейкемии. Важно их появление в сочетании с другими симптомами и изменениями в состоянии ребенка.

Постоянные боли в костях и спине

Еще одним симптомом, на который не следует закрывать глаза, является длительная или повторяющаяся боль в костях, конечностях или спине.

В детском возрасте такие жалобы могут возникать по разным причинам, в частности быть связаны с физической активностью. Однако не каждую боль можно объяснить ростом организма. Особого внимания требуют ситуации, когда боль не проходит, усиливается, мешает двигаться или будит ребенка ночью.

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Родителям рекомендуется обращать внимание на то, где именно возникает боль, как часто она повторяется и меняется ли поведение ребенка. Например, важно сообщить врачу, если ребенок стал избегать определенных движений или занятий, которые раньше не вызывали у него затруднений.

Головная боль, рвота и судороги

Среди возможных признаков онкологических заболеваний у детей — головная боль, которая долго не проходит или усиливается, повторная рвота без видимой причины и судорожные припадки, которых раньше не было.

По данным Cancer Research UK, опухоли головного мозга и других отделов центральной нервной системы занимают второе место по распространенности среди онкологических заболеваний у детей в Великобритании.

В то же время головная боль и рвота гораздо чаще связаны с другими заболеваниями. Поэтому важно обращать внимание на то, как часто возникают эти симптомы, как долго они длятся и усиливаются ли они.

В частности, если ребенок регулярно жалуется на головную боль, которая не проходит или усиливается, а также у него наблюдается причину которой трудно определить рвота, следует обратиться к врачу для выяснения причин.

«Не следует описывать головную боль и рвоту исключительно по отдельности, если они возникают в один и тот же период. Совместное возникновение и динамика изменений также являются частью информации, необходимой для медицинской оценки», — говорится в статье.

Особого внимания требуют судорожные приступы, возникшие впервые. В таком случае ребенку требуется неотложная медицинская помощь, независимо от того, что могло вызвать приступ.

Белый отблеск в зрачке может быть опасным признаком

Иногда на возможное онкологическое заболевание указывают изменения, которые не сопровождаются болью или общим ухудшением самочувствия.

В частности, одним из симптомов ретинобластомы — редкой опухоли глаза у детей — может быть белый отблеск в зрачке.

По данным британской Национальной службы здравоохранения (NHS), эту особенность иногда можно заметить, глядя в глаза при слабом освещении или на фотографиях, сделанных со вспышкой.

Среди других возможных проявлений заболевания — косоглазие, нарушения зрения, отек вокруг глаза и необычные движения глаз.

При этом у ребенка могут отсутствовать другие жалобы, и в целом он может выглядеть здоровым.

Если родители заметили белый отблеск в зрачке, им рекомендуется как можно скорее обратиться к врачу или офтальмологу. При этом по одной фотографии поставить диагноз невозможно.

Непонятные отеки и образования

Еще одним возможным признаком онкологического заболевания является появление нового образования или отека, который постепенно увеличивается или долго не проходит.

В материале приводится история Джейка Свинско, у которого сначала появились заложенность носа, слезотечение и усталость. Первые симптомы связывали с сенной лихорадкой и школьным стрессом.

Однако впоследствии у мальчика возник отек в области переносицы. После обследования врачи обнаружили альвеолярную рабдомиосаркому — злокачественную опухоль мягких тканей, расположенную в носу и носовой полости. Джейк проходил химиотерапию и протонную лучевую терапию, однако в апреле 2024 года скончался в возрасте 13 лет.

Этот случай показывает, почему важно повторно оценивать симптомы, если к ним добавляются новые непонятные проявления. В то же время обычная заложенность носа или слезотечение не являются характерными признаками рака.

«Правило трёх»

Специалисты британской кампании CCLG Child Cancer Smart рекомендуют медикам уделять особое внимание так называемому «правилу трёх».

Речь идет о трех ситуациях, при которых стоит рассмотреть возможность направления ребенка к специалисту: наличие трёх стойких симптомов, три обращения за медицинской помощью по поводу жалоб или непонятные симптомы, продолжающиеся три недели.

Однако это правило не является способом самостоятельной диагностики и не означает, что родителям нужно дожидаться появления трёх симптомов или истечения трёхнедельного срока.

Некоторые симптомы, в частности белый отблеск в зрачке или новый судорожный приступ, требуют немедленной медицинской оценки даже при отсутствии других жалоб.

Перед консультацией родителям рекомендуется вспомнить, когда впервые появились симптомы, как часто они повторяются и влияют ли они на сон, учебу, подвижность или повседневную активность ребенка.

Если ребенок уже проходил обследование, но его состояние не улучшилось или появились новые симптомы, об этом также необходимо сообщить врачу.

Почему у детей возникает рак

Точные причины развития большинства онкологических заболеваний у детей до сих пор остаются неизвестными. Несмотря на многочисленные исследования, ученые не могут объяснить все случаи возникновения злокачественных опухолей в детском возрасте.

По данным Cancer Research UK, специалистам удалось выявить отдельные факторы, которые могут повышать риск заболевания. Однако их наличие не означает, что ребенок обязательно заболеет, и не позволяет установить причину рака в каждом конкретном случае.

В то же время детские онкологические заболевания нельзя автоматически связывать с питанием, физической активностью или решениями родителей. Факторы образа жизни, влияющие на риск развития некоторых видов рака у взрослых, нельзя напрямую применять к детям.

Сбалансированное питание и регулярная физическая активность важны для здоровья ребенка, однако они не гарантируют защиту от онкологических заболеваний.

Каковы шансы на выживание у детей с раком

Согласно статистике Великобритании, пятилетняя выживаемость среди детей, у которых в 2012–2016 годах были диагностированы онкологические заболевания, составила 84%.

Этот показатель означает, что 84% детей из исследуемой группы прожили не менее пяти лет после постановки диагноза. В то же время он не свидетельствует о том, что продолжительность жизни пациентов ограничивается пятью годами.

Специалисты поясняют, что статистика охватывает различные виды онкологических заболеваний, которые могут существенно различаться по течению болезни и результатам лечения.

Прогноз для конкретного ребенка зависит от типа опухоли, степени распространения заболевания и реакции на терапию. Также важно различать ремиссию и окончательное выздоровление, ведь даже после улучшения состояния пациенту могут потребоваться дальнейшие обследования.

Медики отмечают, что своевременное выявление тревожных симптомов важно для проведения необходимого обследования. Однако ранняя диагностика не гарантирует одинаковых результатов лечения для всех видов рака.

Как подготовиться к консультации с врачом

Если у ребенка появились необычные симптомы, которые не проходят или усиливаются, родителям следует обратиться к врачу и подробно рассказать об изменениях в его самочувствии.

Перед консультацией рекомендуется вспомнить, когда появились первые жалобы, как часто они повторяются и изменилась ли их интенсивность. Также важно сообщить, если ребенок стал менее активным, стал хуже спать или отказывается от привычных занятий.

Если симптомов несколько, полезно указать, в какой последовательности они появлялись. Это поможет врачу лучше оценить течение заболевания.

На прием следует взять с собой результаты предыдущих анализов и медицинские заключения, если они имеются. Фотографии заметных внешних изменений также могут пригодиться во время обследования. В то же время не следует откладывать обращение за помощью ради дополнительных наблюдений.

После консультации родителям рекомендуется уточнить, нужны ли дополнительные обследования, когда можно ожидать результаты и при каких обстоятельствах необходимо повторно обратиться к врачу.

Если симптомы не проходят или состояние ребенка ухудшается, об этом нужно сообщить врачам, даже если предварительный осмотр уже состоялся.

Специалисты подчеркивают, что задача родителей — внимательно следить за самочувствием ребенка и своевременно сообщать об изменениях. Постановка диагноза, назначение обследований и оценка их результатов относятся к компетенции врачей.

Напомним, рак легких на ранних стадиях может развиваться без явных симптомов. Онколог назвал семь признаков, которые не стоит игнорировать, даже если они кажутся незначительными.

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