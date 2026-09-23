Рак яичников часто маскируется под обычные проблемы: врач назвал тревожные признаки

Рак яичников на начальных стадиях может протекать бессимптомно. / © Credits

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Рак яичников является одним из самых сложных для раннего выявления гинекологических онкологических заболеваний, ведь его первые проявления часто неспецифичны. Чаще всего речь идет о длительном вздутии живота, боли в животе или в области таза, быстром ощущении насыщения и изменениях мочеиспускания или стула.

Об этом говорится в материале Egészség Kalauz.

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Почему рак яичников сложно заметить в начале

Проблема состоит в том, что отдельно взятые симптомы могут иметь множество других причин. Например, вздутие часто связывают с питанием или пищеварением, частое мочеиспускание — с урологическими проблемами, а боль в животе или тазу может возникать из-за различных заболеваний.

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Именно поэтому особое значение имеет не только сам симптом, но и его продолжительность, повторяемость и изменение привычного состояния. Если некоторые жалобы появились недавно, регулярно возвращаются или постепенно усиливаются, их следует обсудить с врачом.

«В случае рака яичников особенно сложно то, что начальные симптомы часто являются общими и могут напоминать другие заболевания. Поэтому важно, чтобы причины длительных или повторяющихся жалоб были должным образом выяснены», — объясняет врач-гинеколог доктор Мате Саболч, руководитель отделения гинекологической онкологии и онкохирургии клиники акушерства и гинекологии Университета Земмельвайса.

Какие симптомы могут быть тревожными

Среди наиболее распространенных проявлений, которые могут сопровождать рак яичников, называют постоянное вздутие живота и увеличение его объема. Также могут возникать боли в животе или в области таза, быстрое ощущение сытости во время еды, снижение аппетита и частые или внезапные позывы к мочеиспусканию.

Возможны и другие изменения: запор или диарея, боли в спине, непонятная потеря веса, утомляемость и необычное влагалищное кровотечение. В то же время наличие одного или нескольких таких симптомов само по себе не означает, что у человека рак, поскольку они могут возникать из-за доброкачественных заболеваний и других состояний.

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Особого внимания требуют новые симптомы, которые не проходят, регулярно повторяются или становятся сильнее. Необычное влагалищное кровотечение после наступления менопаузы также требует скорейшего медицинского обследования.

Существует ли анализ, который выявляет рак яичников

Пока нет надежного общего скринингового обследования, которое можно было бы регулярно применять для выявления рака яичников у женщин без симптомов и со средним риском.

При обследовании врач может назначить гинекологический осмотр, лабораторные анализы и трансвагинальное УЗИ. В некоторых случаях используют КТ или МРТ, а также определяют уровень онкомаркера CA-125.

В то же время CA-125 не является самостоятельным тестом для диагностики рака яичников. Его уровень может повышаться и при других состояниях, в частности при эндометриозе, миоме или воспалении органов малого таза, а при раке яичников он не всегда будет повышен.

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Мазок Папаниколау (ПАП-тест) или тест на ВПЧ (вирус папилломы человека), которые используют для скрининга рака шейки матки, также не предназначены для выявления рака яичников.

Кто в группе повышенного риска

Вероятность заболевания возрастает с возрастом, а чаще рак яичников возникает после менопаузы. В то же время молодой возраст не исключает заболевания — некоторые редкие его разновидности могут возникать у более молодых женщин.

Повышенный риск также может быть у женщин, чьи близкие родственники болели раком яичников или молочной железы. Значения имеют и некоторые наследственные генетические изменения, в частности мутации BRCA1 и BRCA2, а также синдром Линча.

Наличие фактора риска не означает, что заболевание обязательно разовьется. В случае отягощенного семейного анамнеза врач может рекомендовать генетическое консультирование, чтобы оценить индивидуальные риски.

Когда следует обратиться к врачу

Обращение к гинекологу особенно важно, если вздутие живота, боль в животе или тазу, раннее ощущение сытости, изменения аппетита или проблемы с мочеиспусканием и стулом продолжаются или регулярно возвращаются.

Важно помнить, что в большинстве случаев подобные симптомы не связаны с онкологическим заболеванием. В то же время, определить их причину без надлежащего медицинского обследования невозможно, поэтому длительные или необычные изменения не следует оставлять без внимания.

Напомним, икота обычно появляется внезапно и так же быстро проходит. Но если она длится более 48 часов, часто повторяется или мешает есть, спать и дышать нормально, это уже повод обратиться к врачу.

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