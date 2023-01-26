Ракета попала в детскую комнату: врачи спасли маленькую Алису из Херсона, потерявшую зрение на один глаз

Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии и констатировали обширную политравму: проникающее ранение левого глаза и орбиты, в результате которого он потерял зрение на один глаз, ранение уха, множественные поражения всего тела.

В НДСЛ "ОХМАТДИТ" сохранили глаз девочки, которая была тяжело ранена во время ракетных обстрелов Херсона.

Историю девочки Алисы и ее семьи рассказали специалисты НДСЛ "ОХМАТДЕТ".

К сожалению, глаз удалось сохранить как орган, но вернуть его функции невозможно. Ребенок не видит на левый глаз, но протезирование органа он сейчас не нуждается.

В "ОХМАТДЕТе" девочке сделали 7 операций.

"За здоровье ребенка боролась целая команда специалистов: микрохирурги, ортопеды, офтальмологи, отоларингологи, челюстно-лицевые хирурги, анестезиологи, психологи, неврологи, педиатры, нейрохирурги, реабилитологи, диагносты, специалисты отделения Emergency".

Фото: НДСЛ "ОХМАТДИТ"

Что произошло с семьей Алисы

В Херсоне во время обстрела российскими снарядами жилого квартала семья Алисы также пострадала. Когда в детскую их квартиру попала ракета, обломки засыпали 5-летнюю Алису и ее маму Юлию. Ребенок получил многочисленные ранения, в том числе лицо и конечностей, а у мамы произошли переломы ребер и лопатки.

Отец смог вытащить своих родных из-под завалов и передать врачам.

Несколько дней Алису спасали в Херсоне, а затем перевезли в Киев.

Фото: НДСЛ "ОХМАТДИТ"

День рождения после больницы

Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии и констатировали обширную политравму: проникающее ранение левого глаза и орбиты, в результате которого он потерял зрение на один глаз, ранение уха, множественные поражения всего тела.

В первый день пребывания в Киеве девочка встретила свой день рождения — ей исполнилось 6 лет.

Мама девочки сначала лечилась в Херсоне, тогда же в областную больницу снова "прилетел" российский снаряд, он разорвался прямо у корпуса. Это очень испугало женщину, она вторично пережила ужас. Затем Юлия эвакуировалась в Киев и продолжила лечение вместе с дочерью в "ОХМАТДЕТе".

Фото: НДСЛ "ОХМАТДИТ"

В настоящее время лечение ребенка еще не завершено. Впрочем, ее состояние уже стабильное, а для полного восстановления нужно время.

Девочка занимается с психологом больницы, в нее наведываются больничные клоуны, с ребенком работают воспитатели. Несмотря на все ужасы, Алиса осталась открытым и жизнерадостным ребенком. В первый день, когда девочка смогла выйти из больницы и уйти в свое новое временное жилье в Киеве, родители отпраздновали ее день рождения, которое не смогли встретить вместе из-за трагедии.

Также ТСН рассказывал историю мальчика, которого накрыл обстрел. 14-летний Артем из Херсона попал в столичную больницу с множественными осколочными ранениями ног и живота.

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