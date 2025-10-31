Ранние признаки деменции: эксперт назвал пять тревожных сигналов, которые нельзя игнорировать

Ранняя диагностика заболевания помогает увеличить шанс на успешное лечение / © Getty Images

Деменция - это одно из серьезных неврологических заболеваний в 21 веке. Британская национальная служба здравоохранения (NHS) утверждает, что деменция поражает преимущественно пожилых людей, причем риск удваивается каждые пять лет после 65 лет. Однако у некоторых людей это заболевание может проявляться значительно раньше.

Об этом пишет The Mirror

Управляющий директор «Baycroft Care Homes» (пансионата для пожилых людей с особыми потребностями — Ред.) Стюарт Макгинн, отмечает, что крайне важно вовремя распознавать ранние признаки деменции. В то же время он акцентирует, что стоит обратить свое внимание на лобно-височную деменцию (ЛСД).

«ЛСД — это редкий тип деменции, который вызывает проблемы с изменением поведения и речью. Обычно его диагностируют у людей в возрасте от 45 лет», — пояснил Макгинн.

Он добавил, что эта болезнь развивается медленно и постепенно, из-за чего врачи иногда ошибочно принимают ее за шизофрению, болезнь Альцгеймера или афазию (нарушение речи).

По словам Стюарта, ЛСД больше всего поражает те части мозга, которые ответственны за поведение и речь личности, а именно лобную и височную области.

Чтобы помочь людям вовремя распознать болезнь, Стюарт Макгинн назвал пять тревожных сигналов.

1. Потеря вещей

Несмотря на то, что забывчивость является вполне нормальным явлением, постоянные и нетипичные случаи могут указывать на начало деменции. Макгинн объяснил, что это может выглядеть так:

постоянно теряются очки или кошелек;

предметы находятся в очень странных местах, например, пульт от телевизора лежит в холодильнике, или чистящие средства — рядом с продуктами питания.

По словам специалиста, такое поведение служит серьезным «тревожным звонком».

Макгинн также подчеркнул, что по мере развития болезни людям становится все труднее организовывать свою деятельность и планировать дела. Поддерживать концентрацию внимания также становится значительно сложнее.

2. Языковые трудности

Как отметил Стюрат, языковые трудности могут быть ранним признаком деменции.

«Признаком, который может свидетельствовать о том, что человек страдает деменцией, являются трудности с формированием предложений или поиском правильных слов во время разговоров. Несмотря на то, что каждый время от времени забывать какое-то слово, регулярные трудности с запоминанием слов или их замена в предложениях случайными словами могут свидетельствует о наличии заболевания», — отметил специалист.

3. Проблемы с памятью

Проблемы с памятью являются наиболее узнаваемым симптомом этого состояния, в частности их считают одним из первых признаков когнитивного расстройства.

«Если ваш близкий человек постоянно забывает имена знакомых ему людей, или не может вспомнить недавние события или новую информацию — лучше всего обратиться к врачу», — посоветовал эксперт.

4. Внезапная смена настроения

Еще одним признаком деменции является внезапная смена настроения.

«Это может быть быстрая смена настроения человека от спокойного состояния до гнева или проявление эмоциональности без причины. Таким человек может становиться более замкнутым или тревожным», — отметил Макгинн.

5. Дезориентация во времени и пространстве

Среди ранних признаков заболевания эксперт также выделяет дезориентацию во времени и пространстве.

«Если у ваш родственник болеет деменцией, то он часто может теряться на улице, по которой он ходил всю свою жизнь, и с трудом найти дорогу домой. В то же время ваш близкий человек может запутаться во времени, он также не сможет различить прошлое и настоящее», — пояснил эксперт.

Когда речь идет о сигналах, которые должны насторожить, эксперт уточнил, что больной может путать родных, принимая их за людей из своего далекого прошлого (например, своих родителей), в то же время забывая тех, кто является частью его сегодняшнего дня (например, внуков).

Если у ваших близких появляются эти тревожные признаки — следует как можно скорее обратиться к семейному врачу.

