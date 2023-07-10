Ранняя диагностика рака: исследователи США зафиксировали изменения в клетках, прежде чем они становятся злокачественными

Исследователи отслеживали закономерности генетических изменений, связанных с предраком в клетках. выросших в лаборатории.

Согласно новому исследованию американских ученых, вскоре рак можно будет предвидеть, потому что ученые зафиксировали специфические изменения в клетках, прежде чем они становятся злокачественными.

Об этом говорится в исследовании ученых Стэнфордского университета, опубликованном в журнале Nature.

Они отслеживали закономерности генетических изменений, связанных с предраком в клетках. выросших в лаборатории.

Теперь у них есть основания полагать, что рак можно предположить, поскольку злокачественные клетки способны содержать ряд определенных последовательных изменений на генетическом уровне.

Согласно исследованию, некоторые из этих изменений влияют на клеточное деление и структуру, что может повредить функционирование клетки задолго до появления каких-либо видимых признаков или симптомов.

"Ученые впервые так детально проследили за эволюцией ранних стадий рака человека, начиная с клеток, имеющих одну первичную мутацию рака и в группу, имеющих невероятное количество генетических аномалий", — говорится в объяснении.

Это может быть полезно для ранней диагностики рака, а значит появляется возможность для полного выздоровления от онкологических болезней.

"Мы хотим научиться перехватывать эту прогрессию до того, как клетки станут действительно раковыми", — сказала доктор философии, профессор медицины, генетики и науки о биомедицинских данных Кристина Кертис.

Исследование основывается на предыдущей работе в лаборатории Кертиса, которая свидетельствует, что некоторые клетки рака толстой кишки приобретают способность метастазировать задолго до того, как болезнь можно обнаружить.

"Наши исследования имеющихся опухолей показали нам, что ранние геномные изменения, кажется, определяют то, что произойдет позже, и что многие из этих изменений происходят до образования опухоли", — добавила Кертис.

Между тем уровень заболеваемости раком растет. Новое исследование в журнале Nature Reviews Clinical Oncology свидетельствует о тревожной тенденции.

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