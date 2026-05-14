Ранняя клубника может быть опасной: врач объяснил, какие ягоды лучше не покупать в мае

На прилавках магазинов и на рынках уже красуется ранняя клубника. Более того, цены на нее уже начали падать. Впрочем, ягоды, которые продают сейчас, могут вызвать проблемы со здоровьем.

О том, какие ягоды лучше не покупать, рассказал врач Юрий Габорец.

«Ранняя клубника уже на столе. Кажется, что это польза, но иногда это может быть риск. Импортная имеет идеальный вид, но проходит долгий путь и обработку. Украинская — более простая на вид, но часто более свежая и более близкая к естественному вкусу», — рассказал медик.

Он отметил, что клубника полезная — содержит витамин С, антиоксиданты и калий. Впрочем, есть один, но очень важный нюанс. Ягода может привести к проблемам со здоровьем.

«Ранняя клубника может вызвать аллергию, раздражать желудок и содержать остатки обработки, если ее плохо вымыть. Самая большая польза — в свежести и сезонности», — объяснил Габорец.

По его словам, следует покупать местную сезонную клубнику. Если хочется полакомиться уже сейчас ранней, нужно очень хорошо мыть ее и есть небольшими порциями.

Напомним, клубника является источником многих витаминов, минералов и растительных соединений, полезных для здоровья. Однако есть те, кому категорически нельзя есть клубнику.

