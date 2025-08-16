Раны и налет на языке: что сигнализирует об опасности

Язык / © Credits

Белый налет и пробки на языке могут являться признаком как мелких проблем, так и серьезных заболеваний. Врачи советуют не игнорировать симптомы и обращаться за консультацией.

Об этом пишет Daily Mail.

Новые пятна или поражения на языке всегда следует показать врачу или стоматологу. Чаще это маленькие болезненные язвы. Они могут появляться из-за травм языка, стресса, гормональных изменений, дефицита витаминов, вирусных инфекций или из-за кислой и острой пищи. Обычно они проходят менее чем через две недели. Если же язвы появляются регулярно, следует обследоваться, чтобы выяснить причину

Повреждения, держащиеся более двух недель, следует обязательно показать врачу. В редких случаях это может быть признаком рака полости рта. Опухшие образования часто похожи на язвы, могут иметь белый или красный цвет. Рак чаще встречается у курильщиков, жующих табак или тех, кто регулярно употребляет алкоголь.

Еще одной причиной белых пробок могут быть грибковые инфекции или молочница.

Обычно они имеют белый или желтоватый оттенок. Часто это случается у людей с плохой гигиеной рта или у тех, кто принимает препараты, подавляющие иммунитет. Такие инфекции легко лечатся противогрибковыми каплями или гелем, которые можно приобрести в аптеке без рецепта.

Есть также специальные состояния, к примеру «географический язык», когда центральная часть краснеет, а края покрываются белоснежными либо желтоватыми пятнами. Это явление чаще встречается у людей с экземой или псориазом. Также у пробок на языке может быть «красный плоский лишай» — воспаление слизистой рта.

Лекарственных средств от географического языка и красного плоского лишая нет, но состояние можно облегчить, соблюдая гигиену рта, избегая острой и кислой пищи, алкоголя и курения, а также используя зубную пасту без раздражителей. Подобрать его поможет фармацевт.

Белые налеты и пробки на языке — это сигнал организма уделить внимание здоровью полости рта. Своевременная диагностика поможет избежать осложнений и серьезных проблем.

Белые налеты и пробки на языке — это сигнал организма уделить внимание здоровью полости рта. Своевременная диагностика поможет избежать осложнений и серьезных проблем.

Если вы просто зашли в магазин и хотите купить зубную щетку, следует выбирать такую, которая имеет мягкие прямые ворсинки одинаковой длины.