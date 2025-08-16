- Дата публикации
Раны и налет на языке: что сигнализирует об опасности
Белый налет или пробки на языке могут являться признаком как обычных язв, так и серьезных проблем. Врач рассказывает, когда следует обращаться за помощью.
Белый налет и пробки на языке могут являться признаком как мелких проблем, так и серьезных заболеваний. Врачи советуют не игнорировать симптомы и обращаться за консультацией.
Об этом пишет Daily Mail.
Новые пятна или поражения на языке всегда следует показать врачу или стоматологу. Чаще это маленькие болезненные язвы. Они могут появляться из-за травм языка, стресса, гормональных изменений, дефицита витаминов, вирусных инфекций или из-за кислой и острой пищи. Обычно они проходят менее чем через две недели. Если же язвы появляются регулярно, следует обследоваться, чтобы выяснить причину
Повреждения, держащиеся более двух недель, следует обязательно показать врачу. В редких случаях это может быть признаком рака полости рта. Опухшие образования часто похожи на язвы, могут иметь белый или красный цвет. Рак чаще встречается у курильщиков, жующих табак или тех, кто регулярно употребляет алкоголь.
Еще одной причиной белых пробок могут быть грибковые инфекции или молочница.
Обычно они имеют белый или желтоватый оттенок. Часто это случается у людей с плохой гигиеной рта или у тех, кто принимает препараты, подавляющие иммунитет. Такие инфекции легко лечатся противогрибковыми каплями или гелем, которые можно приобрести в аптеке без рецепта.
Есть также специальные состояния, к примеру «географический язык», когда центральная часть краснеет, а края покрываются белоснежными либо желтоватыми пятнами. Это явление чаще встречается у людей с экземой или псориазом. Также у пробок на языке может быть «красный плоский лишай» — воспаление слизистой рта.
Лекарственных средств от географического языка и красного плоского лишая нет, но состояние можно облегчить, соблюдая гигиену рта, избегая острой и кислой пищи, алкоголя и курения, а также используя зубную пасту без раздражителей. Подобрать его поможет фармацевт.
Белые налеты и пробки на языке — это сигнал организма уделить внимание здоровью полости рта. Своевременная диагностика поможет избежать осложнений и серьезных проблем.
