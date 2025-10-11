Раскрыта причина ожирения - еда здесь ни при чем

Ожирение связали с экологией / © pixabay.com

Ученые выяснили, что длительное действие загрязненного воздуха нарушает обмен веществ, повышая риск развития инсулинорезистентности, ожирения и диабета второго типа.

В исследовании, опубликованном в журнале JCI Insight, показано, что микрочастицы PM2.5 — один из самых распространенных типов городского загрязнения — способны вмешиваться в работу бурой жировой ткани, отвечающей за сжигание калорий и регуляцию уровня сахара в крови.

Эксперименты показали: бурый жир утратил способность эффективно перерабатывать липиды и производить тепло. Исследователи зафиксировали нарушения в экспрессии генов, связанных с энергетическим обменом, и признаки повреждения тканей. Дальнейший анализ обнаружил, что в основе этих изменений лежат эпигенетические процессы — тонкая перенастройка ДНК, не затрагивающая сам генетический код.

Ключевую роль сыграли два фермента — HDAC9 и KDM2B, которые «перепрограммируют» активность генов бурой жировой ткани. Когда их активность искусственно угнетали, обмен веществ возобновлялся.

По словам руководителя исследования, профессора Франческо Панени, эти результаты объясняют, как загрязнение воздуха может оказывать непосредственное влияние на метаболизм, и открывают новые цели для профилактики и терапии метаболических нарушений.

Ранее считалось, что ключевую роль в ожирении играет чрезмерное употребление калорий, а не недостаточная физическая активность. Особо решающим фактором является высокое содержание ультраобработанных продуктов в рационе жителей экономически развитых стран.