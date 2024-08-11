Раскрыты секреты долголетия: 7 ключевых советов для здоровья

Простые советы значительно продлят жизнь, если их выполнять.

Хотя достигнутый возраст может быть не совсем под нашим контролем, существует несколько способов, которые могут помочь продлить жизнь. Это включает в себя правильный выбор образа жизни, в том числе здоровую диету и физические упражнения, а также важное управление психическим здоровьем.

Об этом рассказал эксперт по клиническим инновациям Доктор Ноэль Янг.

Он предложил семь советов для долголетия:

Меньше сидеть и больше двигаться : С возрастом мышечная масса постепенно уменьшается, что увеличивает риск остеопороза, слабости, падений и переломов. Чтобы противодействовать этому, нужно больше двигаться и заниматься физическими упражнениями, укрепляющими мышцы.

Есть здоровую пищу : Продукты, богатые клетчаткой, такие как овощи, бобы, злаки и фрукты, не только помогают поддерживать здоровый уровень сахара и холестерина, но и связаны с более длинными теломерами, которые ассоциируются с долголетием. Также важно употреблять в пищу здоровые жиры, такие как рыба, авокадо и орехи.

Управлять стрессом : Хронический стресс способствует укорочению теломера, что уменьшает продолжительность жизни. Важно научиться управлять стрессом и не подвергаться беспокойству, чтобы сохранить здоровье и дольше жить.

Спать достаточно : Недостаточный сон также ведет к укорочению теломера. Для поддержания здоровья и долголетия необходимо спать от семи до девяти часов в сутки, обеспечивая качественный сон.

Контролировать уровень сахара в крови : Высокий уровень сахара в крови может повредить сосуды и нервы, способствовать развитию диабета и других хронических заболеваний. Сокращение потребления сладостей и рафинированных углеводов помогает избежать этих проблем.

Ограничивать калории Некоторые исследования показывают, что редкие приемы пищи и некритическое голодание могут помочь уменьшить негативные последствия старения, а также активизировать гены, поддерживающие клетки в здоровом состоянии.

Контролировать уровень витамина D : Низкий уровень витамина D связан с сокращением продолжительности жизни. Особенно в холодные месяцы важно следить за уровнем этого витамина и принимать добавки, если это необходимо.

Напомним, 112-летняя Луиза Джин Синьор из Нью-Йорка на своем юбилее раскрыла секреты долголетия. Одним из неожиданных факторов, способствовавших ее длительной жизни, она называет отсутствие брака. Синьор считает, что независимость от семейных обязанностей и стрессов, связанных с супружеской жизнью, сыграла важную роль в ее долголетии.

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