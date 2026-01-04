Распространенная привычка в питании оказалась защитой от депрессии

Орехи — это естественные антидепрессанты / © Pixabay

Реклама

Регулярное употребление орехов снижает риск депрессивных симптомов.

Об этом пишет Nutrients.

Особенно заметный эффект наблюдался при потреблении не менее трех раз в неделю: по сравнению с реже одного раза в неделю такая привычка ассоциировалась со снижением риска депрессии, тогда как 1-2 раза в неделю статистически значимую связь не давали.

Реклама

Потенциальная связь между потреблением орехов и снижением риска депрессии, как представляется, вытекает из противовоспалительных и антиоксидантных свойств, обычно ассоциирующихся с орехами.

Авторы объясняют возможный защитный эффект орехов их составом: ненасыщенные жирные кислоты, витамин E, магний, полифенолы и клетчатка обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, влияют на работу мозга и микробиота кишечника. Орехи также богаты триптофаном, который играет ключевую роль в регуляции настроения.

Еще одним аспектом связи между орехами и депрессией являются фенольные кислоты, содержащиеся в миндале, грецких орехах и фисташках. Эти соединения влияют на реакцию на стресс, формирование нервных клеток и здоровье кишечника, являющиеся ключевыми элементами для поддержания психического здоровья.

Ранее сообщалось, что регулярное употребление кешью помогает бороться с ожирением, а также может улучшить показатели здоровья без строгих диет и тренировок.