- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 368
- Время на прочтение
- 1 мин
Распространенная привычка в питании оказалась защитой от депрессии
Потребление ежедневной порции орехов может смягчить симптомы депрессии и улучшить настроение. Достаточно даже 30 г в день.
Регулярное употребление орехов снижает риск депрессивных симптомов.
Об этом пишет Nutrients.
Особенно заметный эффект наблюдался при потреблении не менее трех раз в неделю: по сравнению с реже одного раза в неделю такая привычка ассоциировалась со снижением риска депрессии, тогда как 1-2 раза в неделю статистически значимую связь не давали.
Потенциальная связь между потреблением орехов и снижением риска депрессии, как представляется, вытекает из противовоспалительных и антиоксидантных свойств, обычно ассоциирующихся с орехами.
Авторы объясняют возможный защитный эффект орехов их составом: ненасыщенные жирные кислоты, витамин E, магний, полифенолы и клетчатка обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, влияют на работу мозга и микробиота кишечника. Орехи также богаты триптофаном, который играет ключевую роль в регуляции настроения.
Еще одним аспектом связи между орехами и депрессией являются фенольные кислоты, содержащиеся в миндале, грецких орехах и фисташках. Эти соединения влияют на реакцию на стресс, формирование нервных клеток и здоровье кишечника, являющиеся ключевыми элементами для поддержания психического здоровья.
Ранее сообщалось, что регулярное употребление кешью помогает бороться с ожирением, а также может улучшить показатели здоровья без строгих диет и тренировок.