Расстройства пищевого поведения: как распознать первые сигналы проблем с питанием

Признаки разнообразны и могут зависеть от типа расстройства, но есть общие сигналы, которые могут указывать на проблему

Расстройства пищевого поведения – это психические заболевания, характеризующиеся чрезмерной обеспокоенностью по питанию, весу или форме тела. Такое поведение может привести к серьезным физическим, психологическим и социальным последствиям. Расстройства пищевого поведения имеют один из самых высоких уровней летальности среди психических расстройств и могут возникать в любом возрасте, но чаще начинаются в подростковом периоде (от 13 до 17 лет).

Как выявить нарушения пищевого поведения, рассказал 24 канал.

Признаки разнообразны и могут зависеть от типа расстройства, но есть общие сигналы, которые могут указывать на проблему:

резкая потеря или набор веса;

сокрытие количества потребленной пищи;

быстрое потребление пищи или избегание общих приемов пищи;

частые посещения туалета после еды;

чрезмерная физическая активность;

замкнутость, повышенная утомляемость и раздражительность.

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Основные типы расстройств пищевого поведения :

Анорексия

Анорексия сопровождается сознательным ограничением пищи с целью похудения, даже когда вес уже опасно низким. Возникает страх перед набором веса, а также искаженное восприятие собственного тела.

Булимия

Булимия характеризуется периодами переедания, после которых последуют попытки «очищения», такие как преднамеренная рвота или использование слабительных средств. Человек испытывает потерю контроля во время еды, чувство вины и страх набора веса.

Компульсивное переедание

Это расстройство включает регулярные эпизоды неконтролируемого переедания. Человек может продолжать есть даже после насыщения, а после эпизодов испытывает вину, но не прибегает к методам очищения, как при булимии.

В лечении РХП важен комплексный подход. Следует, чтобы он включал работу с психологическим состоянием, построение сбалансированного рациона, коррекцию дефицитов в рационе и лечение заболеваний различных систем организма.

Напомним, что в США подросток ослеп из-за несбалансированной диеты. Диета 12-летнего парня состояла только из фастфуда.