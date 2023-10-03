Разделили на две части и пересадили малышу и взрослому: в Украине впервые провели сплит-трансплантацию печени.

Без пересадки печени ребенок мог бы умереть через несколько месяцев.

В Украине впервые провели сплит- трансплантацию печени, во время которой ее разделили на две части и пересадили малышу и взрослому.

Об этом сообщают в Первом медицинском объединении Львова.

Меньшую судьбу печени врачи трансплантировали годовалому мальчику Луке из Житомирской области с диагнозом билиарной атрезии – заболеванием желчевыводящих путей. Без пересадки малыш мог бы умереть через несколько месяцев.

Впервые в Украине выполнена сплит-трансплантация печени Фото: Первое медицинское объединение Львова

Большую судьбу печени пересадили 20-летнему мужчине из Львовской области. Донором стал 15-летний парень, скончавшийся из-за повреждения мозга.

Также врачи пересадили донорские сердца и почки.

Сердце получил 11-летний Влад из Тернопольщины. Ему в 6 месяцев поставили диагноз дилатационная кардиомиопатия – расширение желудочка сердца.

Впервые в Украине выполнена сплит-трансплантация печени Фото: Первое медицинское объединение Львова

Причиной болезни было воспаление лёгких. Сердце мальчика было увеличено втрое и едва помещалось в грудной клетке.

"Заработали новые почки и у 12-летнего Гены из Харькова и 18-летнего Ивана из Черкасской области. Теперь они наконец-то могут забыть об аппарате гемодиализа и жить полноценной жизнью", — рассказывают медики.

Напомним, ранее 57-летнему пациенту вторично произвели пересадку части печени от семейного донора.

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