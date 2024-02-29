Разгоняет метаболизм и сжигает лишний жир на теле: какая еще польза корицы, как ее употреблять

Мы привыкли чаще видеть корицу молотой, но это кора коричного дерева. Родиной этой специи считают Шри-Ланку, где ее выращивают по сей день. Специя богата витаминами А, С, Е, К и группы В, содержит множество минеральных веществ, поэтому целебна для нашего здоровья. За счет содержания антиоксидантных соединений корица помогает в лечении диабета II типа, укрепляет иммунитет, улучшает память и концентрацию, действует как антибиотик. Также специя является надежным помощником в быстром похудении, потому что в чистом виде способна в разы разогнать метаболизм. Рассказываем, зачем врачи рекомендуют употреблять корицу и что она лечит.

Что лечит корица и как ее правильно употреблять

Специя содержит в своем составе кучу полезных микроэлементов: калий, железо, медь, селен, цинк, марганец. Поэтому способна выполнять ряд лечебных функций, в частности, обладает противовоспалительным и кровоостанавливающим свойствами.

Лечит простуду. Смесь корицы и меда является наиболее эффективным лекарством против гриппа и простуды, специя в разы усиливает пользу меда. Эта лечебная смесь повышает иммунитет, борется с вирусами, снимает головные боли. Следует смешать четверть чайной ложки корицы и 1 столовую ложку меда и употреблять три раза в день. Единственное, нельзя лечиться этой смесью, если слишком высокая температура.

Смесь корицы и меда является наиболее эффективным лекарством против гриппа и простуды, специя в разы усиливает пользу меда. Эта лечебная смесь повышает иммунитет, борется с вирусами, снимает головные боли. Следует смешать четверть чайной ложки корицы и 1 столовую ложку меда и употреблять три раза в день. Единственное, нельзя лечиться этой смесью, если слишком высокая температура. Антисептик. В древности корицу использовали как антисептический порошок для ран. Так как коричный альдегид предупреждает проникновение инфекции в кровь и ускоряет регенерацию поврежденной кожи. Такое средство обеззараживания используется на Востоке и по сей день.

В древности корицу использовали как антисептический порошок для ран. Так как коричный альдегид предупреждает проникновение инфекции в кровь и ускоряет регенерацию поврежденной кожи. Такое средство обеззараживания используется на Востоке и по сей день. Лечит сложные заболевания – рак и сердечно-сосудистые. Корица крайне токсична для раковых клеток, поэтому регулярное употребление специи способно предупредить онкологию. Пряный порошок также способен снижать уровень холестерина в крови, поэтому предупреждает заболевание сердца и образование тромбов.

Корица крайне токсична для раковых клеток, поэтому регулярное употребление специи способно предупредить онкологию. Пряный порошок также способен снижать уровень холестерина в крови, поэтому предупреждает заболевание сердца и образование тромбов. Налаживает работу кишечника. Корица устраняет неприятные ощущения в желудке, боли в животе, очень полезна при метеоризме.

Корица устраняет неприятные ощущения в желудке, боли в животе, очень полезна при метеоризме. Для женского здоровья. Корицу следует употреблять во время менопаузы и в период ПМС. Поскольку специя богата минеральными соединениями, которые восполняют дефицит хрома, марганца и кальция. За счет этого исчезают болевые ощущения, слабость и сонливость.

Корицу следует употреблять во время менопаузы и в период ПМС. Поскольку специя богата минеральными соединениями, которые восполняют дефицит хрома, марганца и кальция. За счет этого исчезают болевые ощущения, слабость и сонливость. Активно борется с лишним весом. Этот душистый порошок способен разгонять метаболизм, однако для похудения корицу следует употреблять в чистом виде. Одна чайная ложка специи может понизить уровень сахара в еде на 30%. Пряность можно добавлять в каши, смузи, йогурты, фруктовые салаты. Также можно утром и вечером пить чай с корицей, чтобы быстрее похудеть в животе и ягодицах.

Кому нельзя употреблять корицу

Да, эта специя имеет ряд преимуществ и полезных свойств для нашего здоровья. Но ее нельзя употреблять во время беременности. Ибо в большом количестве корица может повлечь за собой сокращение матки.

Также корица способна разжижать кровь, поэтому противопоказана тем, кто имеет низкую свертываемость крови и повышенное давление. Следует помнить, что корица может быть токсична, поэтому суточная норма не должна превышать 6 граммов.

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