Размер вашей шеи может рассказать о рисках для вашего здоровья — исследование
Ученые советуют обращать внимание не только на вес, но и на окружность шеи. Чрезмерный размер может свидетельствовать о риске диабета, апноэ сна или проблем с сердцем.
Большинство людей никогда не замеряли окружность своей шеи — и зря. Как отмечают специалисты, этот простой показатель может дать ценную информацию о состоянии здоровья. Новые исследования показывают, что размер шеи иногда точнее указывает на риски для организма, чем привычные ИМТ или соотношение талии к бедрам.
Об этом сообщило издание Iflscience.
ИМТ, который рассчитывается по весу и росту, часто используют для оценки физической формы, однако он не учитывает мышечную массу или особенности распределения жира. Поэтому спортсмены могут иметь «избыточный» ИМТ, несмотря на отличное состояние здоровья.
Исследователи Ахмед Элбедиви и Надин Вехида из Кингстонского университета отмечают, что окружность шеи отражает количество жира в верхней части тела — показатель, который напрямую связан с рисками для сердечно-сосудистой системы. Они отметили, что люди с большей шеей имеют повышенную вероятность развития нескольких серьезных болезней
Результаты исследования Гарвардской школы общественного здоровья доказали, что размер шеи имеет уникальную генетическую основу, независимую от ИМТ. А в чилийском исследовании 2019 года, охватившем более 4600 участников, ученые пришли к выводу, что обхват шеи может стать альтернативным клиническим показателем вместо окружности талии.
Большая окружность шеи ассоциируется с риском развития гипертонии, ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердий, диабета 2 типа и обструктивного апноэ сна. Есть также данные, что она может быть связана с синдромом поликистозных яичников, хотя это еще требует дополнительных исследований.
По результатам Фремингемского исследования сердца, опасными считаются показатели более 43 см у мужчин и 35,5 см у женщин. Даже после учета роста, веса, ИМТ и талии связь между обхватом шеи и риском фибрилляции предсердий сохраняется, особенно у людей с лишним весом.
Несмотря на это, эксперты отмечают: окружность шеи — лишь один из факторов. Она не определяет состояние здоровья сама по себе, а служит дополнительным ориентиром. Уменьшить риски помогают правильное питание, физическая активность и контроль массы тела.
