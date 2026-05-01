Разогрев пищи в микроволновке может привести к больнице: какие блюда под запретом

Многие привыкли готовить еду на несколько дней и разогревать ее в микроволновке. Однако специалисты предупреждают: неправильное хранение и повторная термическая обработка определенных продуктов может привести к пищевому отравлению, тошноте и даже госпитализации.

Об этом пишет Blikk.hu.

Главная опасность риса заключается не в самом процессе нагревания, а в бактериях Bacillus cereus. Ее споры часто выживают даже после варки. Если оставить готовый рис при комнатной температуре в несколько часов, бактерии начинают активно размножаться и производить токсины.

Проблема заключается в том, что эти токсины чрезвычайно устойчивы к высоким температурам. Поэтому даже тщательное и длительное прогревание блюда в микроволновке не сделает испорченный рис безопасным для употребления.

Кроме риса, в список так называемых проблемных продуктов попали яйца и шпинат. Повторный нагрев яиц существенно изменяет их структуру, делая продукт «резиновым» и слишком тяжелым для переваривания. Также при нагревании из яиц могут выделяться серные соединения, которые вызывают сильный дискомфорт в желудке.

Что касается шпината, то этот зелёный продукт от природы содержит нитраты. При повторном нагревании они могут превращаться в нитриты и нитрозамины — соединения, которые считаются вредными для человеческого организма.

Как безопасно хранить и разогревать еду

Чтобы избежать риска пищевого отравления и проблем с желудком, эксперты советуют соблюдать четыре простых правила:

Быстрое охлаждение: не ждите часами, пока кастрюля остынет на плите. Переложите еду в плоскую емкость и поставьте в холодильник. Оптимальная температура хранения составляет не выше 4 °C.

Правило двух часов: приготовленная пища не должна стоять при комнатной температуре дольше двух часов. После этого времени опасные бактерии начинают размножаться слишком быстро.

Срок хранения: остатки ужина следует съесть в течение 3–4 дней. После истечения этого срока употреблять пищу уже не рекомендуется.

Равномерный подогрев: используя микроволновку, обязательно накрывайте блюдо крышкой, добавляйте немного воды и перемешивайте пищу в процессе нагревания. Это поможет блюду прогреться равномерно со всех сторон.

Напомним, распространенное «правило пяти секунд», по которому еду после падения на пол можно безопасно поднять, ученые называют мифом. Эксперименты показывают, что бактерии попадают на продукт практически мгновенно независимо от времени контакта с поверхностью, хотя степень загрязнения может зависеть от типа пищи.

Специалисты советуют избегать еды с пола, особенно в местах с высоким уровнем загрязнения, отмечая, что даже короткий контакт не гарантирует безопасности.

