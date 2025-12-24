Разрушают мозг и память: ученые назвали две ежедневные привычки, которые "убивают" наш интеллект

Фото иллюстративное / © Associated Press

Каждый выбирает свой способ отдыха: почитать книгу, или же посмотреть сериал. Однако эксперты предупреждают, что ваши ежедневные привычки имеют значительно более мощное влияние на наше здоровье, чем мы привыкли считать.

Об этом пишет The Mirror.

Университет Южной Австралии провел исследование, в ходе которого проанализировал суточную активность 397 пожилых людей, чтобы понять связь между повседневными делами и риском когнитивного спада.

Результаты оказались положительными для книголюбов и тех, кто активно общался с другими. Исследования показали, что такие вещи как чтение, рукоделие, разговоры, музыка и молитва полезны для мозга.

Однако исследователи предостерегают, что просмотр телевизора и видеоигры могут нанести вред здоровью мозга.

«Малоподвижный образ жизни, который способствует умственной стимуляции или социальному взаимодействию, — такой, как чтение или разговоры с друзьями, — полезен для когнитивных функций, тогда как другие, такие как просмотр телевизора или видеоигры, имеют негативное влияние. Поэтому тип активности важен», — отметила исследовательница Мэддисон Меллоу.

Она отметила, что хотя призыв «больше двигайся, меньше сиди» полезен для сердца, исследование доказывает: когда речь идет об умственных способностях, влияние сидячего образа жизни на мозг значительно сложнее, чем кажется».

«Лучше всего для тела и мозга — это активное движение, приносящее радость и заставляющее сердце биться быстрее. Однако даже короткие пятиминутные разминки уже дают заметный результат», — советует Мэллоу.

Она заметила, если вы планируете устроить праздничный киномарафон перед телевизором, вам следует стараться делать перерывы на физические упражнения или заменить часть просмотра чтением, которое лучше тренирует мозг.

Исследовательница отметила, что такие маленькие шаги помогут вам постепенно сформировать полезные привычки.

