Разрушают ваш кишечник: врач назвал семь ошибок во время завтрака, от которых следует немедленно избавиться

Врач назвал семь ошибок во время завтрака, от которых следует немедленно избавиться

Завтрак — это самый важный прием пищи в течение дня, ведь именно он дает нам заряд энергии на весь день. Исследователи отмечают, что употребление сбалансированной пищи в начале дня, такой как каша, яйца или йогурт и мюсли, предотвращает переедание. В то же время ведущий врач по вопросам здоровья кишечника предупреждает, что почти каждый имеет определенные привычки во время завтрака, которые могут вредить нашему кишечнику.

Об этом пишет Daily Mail.

Гастроэнтеролог из Калифорнии Саурабх Сети отметил, что отсутствие завтрака является одной из семи худших ошибок, которую допускают люди ежедневно.

Специалист разъяснил, что отсутствие утреннего приема пищи может вызвать накопление кислоты и замедление моторики кишечника.

Исследования также подтверждают, что отсутствие завтрака связано с повышенным риском возникновения ожирения, диабета второго типа и повышенного кровяного давления.

Ученые объясняют, что когда желудок вырабатывает избыток кислоты, эта кислота разъедает слизистую оболочку желудка и пищевода (горла), вызывая проблемы, например, изжогу.

Кроме того, если моторика кишечника слишком медленная, это может вызвать такие проблемы со здоровьем, как: запор, вздутие или боль в животе.

Гастроэнтеролог Сети отметил, что люди должны завтракать в течение первого часа после пробуждения.

Еще одна распространенная ошибка во время завтрака — употребление кофе натощак, которое повышает риск рефлюкса (обратное движение содержимого полых органов, чаще всего желудочного содержимого в пищевод — Ред.)

Исследования показывают, что кофеин заставляет желудок вырабатывать больше кислоты. Это может вызвать такие неприятные симптомы, как изжога, тошнота, рвота, постоянный кашель, неприятный запах изо рта.

Кофе / © Pixabay

«Выпейте стакан воды перед кофе и съешьте что-то легкое, например орехи или банан», — посоветовал врач Сети.

Он также отметил, что людям следует избегать употребления сухих сладких завтраков и гранолы, поскольку они богаты рафинированным сахаром.

Специалисты объясняют, что такие блюда могут вызвать резкий «скачок сахара в крови», после которого человек быстро почувствует, что энергия иссякла, и будет чувствовать усталость уже посреди утра.

Еще одной распространенной ошибкой во время завтрака доктор Сети называет употребление кофе с высоким содержанием жира — а именно кофе с маслом и кокосовым маслом.

Как утверждает большинство инфлюенсеров, высокое содержание жира в напитке повышает энергию, улучшает концентрацию и помогает поддерживать здоровый вес. Однако многочисленные исследования опровергают это.

Гастроэнтеролог Сети отметил, что такой напиток не содержит питательных веществ, кроме того, он может подвергать людей чувству голода и риску возникновения кислотного рефлюкса.

Для сбалансированного завтрака, который даст энергию надолго, врач рекомендует обязательно включать в утренний прием пищи белок и клетчатку, например, сочетать яйца и цельнозерновой хлеб.

В то же время Сети называл пятую ошибку — это завтрак «на ходу». Врач объяснил, что когда мы спешим во время еды, наш организм начинает нервничать и больше стрессует. Из-за этого выделяется недостаточно пищеварительных веществ (ферментов), и может возникать неприятное вздутие живота.

Зато если сидеть и медленно жевать пищу — это помогает пищеварению.

В то же время распространенными ошибками, которые допускают люди во время завтрака, является употребление большого количества разнообразных соков и «игнорирование гидратации утром» (не употребление воды).

Чтобы правильно начать день и предотвратить многие проблемы, врач советует начать свой день со стакана воды.

Ранее врачи рассказали о девяти утренних привычках, которые могут изменить вашу жизнь. Эксперты отмечают, что то, как вы начинаете свое утро, может задать тон для всего дня — от улучшения концентрации и снижения стресса до поддержки позвоночника и пищеварения.

