Разъяренный мужчина проглотил 28 ложек и 19 зубных щеток: что произошло (фото)

В Индии медики удалили из желудка мужчины 29 ложек, 19 зубных щеток и две ручки.

Об этом пишет Need To Know.

39-летний Сачин был доставлен в больницу с жалобами на сильную боль в животе. Ультразвуковое исследование выявило 50 инородных предметов, что явилось поводом для экстренной операции на следующий день.

Сначала врачи пытались удалить предметы с помощью эндоскопии, но их большое количество сделало это невозможным.

Операция длилась три с половиной часа под руководством доктора Шьяма Кумара, руководителя больницы Дэв Нандини в Хапуре, недалеко от Нью-Дели.

«Во время процедуры мы нашли две ручки, 19 зубных щеток и 29 ложек», — рассказал доктор Кумар местным СМИ. «Жизнь пациента была спасена».

Мужчина проглотил 50 предметов

Прибывший из соседнего реабилитационного центра 16 сентября Сачин был выписан 23 сентября и сейчас находится в стабильном состоянии.

Операция была особенно сложной из-за наличия острых предметов в его желудке, в частности, обостренного пластика и зазубренного металла.

Согласно сообщениям, Сачин съел эти предметы из-за разочарования в своем лечении в реабилитационном центре.

Его семья говорит, что исправляемый наркоман был взбешен тем, что ему отказывают в приеме наркотиков и дают крошечные порции пищи.

Сачин объяснил: «За весь день нам давали немного овощей и всего несколько чапати. Если что и приходило из дома, то чаще всего оно до нас не доходило. Иногда нам давали одно печенье в день».

Сачин

Разъяренный маленькими порциями, он воровал посуду из кучи, относил ее в ванную комнату, ломал на куски и запивал водой.

Доктор Кумар говорит, что такое поведение часто связано с глубинными психологическими состояниями. Он сказал: «Такое поглощение пищи не редкость среди пациентов, имеющих проблемы с психическим здоровьем».

Этот инцидент вызвал обеспокоенность условиями содержания в реабилитационном центре и подчеркнул необходимость лучшего поддержания психического здоровья пациентов, проходящих лечение.

