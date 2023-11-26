Реально помогают: восемь народных средств от выпадения волос у женщин

Выпадение волос — проблема, с которой сталкиваются женщины всех возрастов. Увидев большое количество волос на гребенке, можно отчаяться. Но есть народные средства, которые помогают эффективно бороться с проблемой.

Конечно, существует немало причин утраты волос. Это могут быть стресс, диета, генетика, гормональные изменения. Поэтому, в зависимости от причины, нужно подбирать разные средства борьбы с этой проблемой.

Вот что реально помогает от выпадения волос.

Свекла

Этот овощ не только помогает укрепить здоровье изнутри, но также положительно влияет на состояние волос. Использовать его нужно так: разрезать корнеплод пополам и втереть сок в кожу головы. Процедуру рекомендуется повторять три раза в неделю.

Зеленый чай

В жаркий день или в зимний морозный вечер зеленое время прекрасно подходит. А еще он является отличным источником антиоксидантов. Поэтому, если его использовать как крепкую заварку на волосы, то уже совсем скоро вы заметите, что они стали блестящими, гладкими и прекратили выпадение. Раствор наносят на пряди после мытья головы. Процедуру повторяют дважды в неделю.

Розмариновое масло

Она отлично справляется с такой проблемой, как выпадение волос. Ее можно использовать во время массажа головы (капнув несколько капель) или просто добавлять в любимый шампунь. Розмарин помогает стимулировать кровообращение, чем укрепляет волосяные фолликулы.

Миндальное масло

О преимуществах этого замечательного продукта можно узнать довольно часто. Миндаль содержит много белка и питательные вещества, которые помогают сделать волосы блестящими и крепкими. Нанесите на кожу головы несколько капель масла и промассируйте его. Смывать не нужно.

Как бороться с выпадением волос в домашних условиях с помощью лукового сока / Фото: Pexels

Луковый сок

Лук наши бабушки использовали для лечения разных болезней. В том числе она помогает справиться с выпадением волос. Особенно если проблема кроется в ухудшении состояния кожи головы. Нанесите натертую мякоть лука на голову, хорошо вотрите, смойте через несколько минут. У лука много серы, которая улучшает кровообращение.

Крапива

Если существует проблема выпадения волос, то это растение может стать вашей спасительницей. Даже в магазинах на прилавках продаются лосьоны с крапивой. Наносить такие средства нужно каждый день перед сном, а утром тщательно промывать волосы и кожу головы.

Оливковое масло

Еще одно замечательное средство, которое можно найти на каждой кухне. Рецепт также прост: несколько капель нужно нанести на кожу головы, помассировать. Смывать не нужно.

Алое

Все мы знаем, насколько полезно это растение для кожи. Мы даже писали о том, зачем держать алоэ в горшке на кухне. Если же выпадение волос началось из-за дерматологических проблем, это средство вам точно поможет. Нанесите на корни волос мякоть алоэ на несколько минут. Смойте теплой водой и повторите через 2-3 дня. Для достижения эффекта важно повторять процедуру регулярно.

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