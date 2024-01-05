Ребенку сделали операцию на позвоночнике в утробе матери — фото, подробности

Теперь она может ходить и бегать.

Пятилетняя Пайпер-Кол Келли бросила вызов всему, когда врачи поставили ей диагноз "расщепление позвоночника" и заявили, что она не сможет ходить. Теперь девочка не только ходит, но и бегает.

Об этом пишет nypost.com.

Во время сканирования на 20 неделе беременности врачи сообщили молодым родителям, 19-летней Джорджии Аксфорд и 21-летнему Тайлеру Келли, что у их будущего ребенка расщепление позвоночника, и ее единственной надеждой является инвазивная операция, проведенная на плоде.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, расщепление позвоночника – это заболевание, поражающее позвоночник и обычно проявляющееся при рождении. В большинстве случаев люди с этим заболеванием испытывают паралич нижних конечностей и не могут ходить.

Родители из Южного Глостершира, Англия, прилетели в Германию, чтобы сделать операцию на позвоночнике своему будущему ребенку, стоимость которого составляла более 11 400 долларов. Пайпер прооперировали в утробе матери, надеясь, что однажды у нее появится возможность ходить.

Ребенку сделали операцию на позвоночнике в утробе матери / Фото: SWNS

Пайпер Кол Келли родилась в июле в 2018 году на сроке 30 недель и оставалась в отделении интенсивной терапии 52 дня, прежде чем ее семья смогла забрать девочку домой.

Ребенку сделали операцию на позвоночнике в утробе матери / Фото: SWNS

"Она перенесла серьезную операцию в шесть месяцев, и в течение многих лет ей было тяжело со всеми ее физиотерапевтами и врачами", — сказала Аксфорд, которой сейчас 24 года. "Мы были готовы оказать Пайпер любую поддержку, в которой она нуждалась".

Врачи предупредили родителей Пайпер о том, что ей может понадобиться шунт, если у нее появятся признаки недостаточного развития.

Ребенку сделали операцию на позвоночнике в утробе матери / Фото: SWNS

В конце концов, медицинские работники посоветовали Пайпер использовать шунт и ходунки, чтобы помочь ей передвигаться. Через год использования рамы она уже не полагалась на нее и стала полностью независимой.

"Это чудо, что она прошла через это и стала тем, кто она сегодня. Она многое пережила в своей жизни", — добавила Аксфорд.

Ребенку сделали операцию на позвоночнике в утробе матери / Фото: SWNS

Семья решила назвать Пайпер Кол в честь ее врача, хирурга Томаса Кола, оперировавшего ее. Тем более, у них день рождения в один день, что семья считала интересным совпадением.

"В свой день рождения они всегда звонят по FaceTime или посылают сообщения", — сказала мама.

Семья продолжает информировать врача о прогрессе Пайпер: "Каждый раз, когда Пайпер делает что-то, что, как мы думали, она не сможет сделать, я быстро сообщаю ему об этом".

Ребенку сделали операцию на позвоночнике в утробе матери / Фото: SWNS

Ребенку сделали операцию на позвоночнике в утробе матери / Фото: SWNS

Недавно девочка приняла участие в спортивном дне, где все дети занимались разными видами спорта.

"Наблюдать за ее бегом было потрясающе", – поделилась мама. "Я никогда не думала, что она сможет сделать что-нибудь подобное".

Ребенку сделали операцию на позвоночнике в утробе матери / Фото: SWNS

Хотя пятилетняя девочка продолжает ошеломлять своих родителей, ей до сих пор приходится сталкиваться с некоторыми трудностями. "Она очень устает и не может преодолевать большие расстояния, но у нее все хорошо, особенно с учетом того, что нам сказали", — сказала мама.

Ребенку сделали операцию на позвоночнике в утробе матери / Фото: SWNS

Пара увлекается силой своей дочери и с нетерпением ждет новых испытаний, которые она преодолеет.

Напомним, женщина предупредила о необычном симптоме после того, как у ее малыша диагностировали рак. У него обнаружили опухоль Вильмса.

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