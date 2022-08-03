Ребенку сделали прививку: можно ли ему сразу гулять, купаться и встречаться с друзьями

Как вести себя после вакцинации?

Можно ли купаться и есть мороженое? Можно ли встречаться с другими детьми? Такие вопросы часто возникают у родителей после вакцинации ребенка. И ответ на каждое из них – "да", если ребенок чувствует себя хорошо, остается активным и живым.

Об этом говорят специалисты Минздрава.

Привив, вы защитили ребенка от опасных болезней. Поэтому нет никаких оснований закрывать ее от дома и лишать радости игры или общения.

Вакцина не может ослабить или перегрузить иммунную систему ребенка, поэтому продолжайте жить привычной жизнью.

Напомним, во Львове украинские врачи вместе с британскими коллегами спасли пациента от ампутации, пересадив ему с бедра на голень "лоскут" тканей размером в 15 см.

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