Ребёнку вернули способность полноценно слышать: львовские врачи прооперировали девочку, родившуюся с частью уха

После консультации медики решили лечить ребенка в несколько этапов.

Эвелина, которой исполнилось семь, родилась с частицей уха и плохим слухом.

Врачи Первого медицинского объединения Львова вместе с коллегой из Австрии смогли это поправить.

"Эвелинка с мамой приехали к нам из Полтавы. Девочка постоянно комплексовала по виду своего ушка и очень хотела как другие дети слушать музыку в наушниках и носить очки от солнца", — рассказывают врачи.

После консультации медики решили лечить ребенка в несколько этапов.

Первый – реконструктивная операция, при которой восстановили размер ушка и вернули способность слышать. Вмешательство вместе с Михаэлем Рудесом провела отоларинголог Марьяна Черкес вместе с командой.

Через пол года Эвелину ждет еще косметическое вмешательство.

"Девочка искренне радуется, ведь совсем скоро ее мечта сбудется — она сможет слушать любимую музыку в наушниках, а также носить очки от солнца", — делятся медики.

Михаэль Рудес – отоларинголог, заведующий отделением ЛОР и хирургии головы и шеи Государственной больницы Верхняя Штирия (Австрия), член Европейского совета по отоларингологии, хирургии головы и шеи.

В течение недели врач оперировал детей с врожденными пороками, дефектами лица и ушей. За это время он проконсультировал 40 маленьких пациентов, 12 прооперировал. Пять вмешательств были сверхсложными.

Напомним, во Львове украинские врачи вместе с британскими коллегами спасли пациента от ампутации, пересадив ему с бедра на голень "лоскут" тканей размером в 15 см.

Читайте также: