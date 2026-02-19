Ребенок как жестокое зеркало: почему конфликты с подростками действительно подсвечивают наши собственные травмы

Советы психолога родителям, запутавшимся в собственных ожиданиях. / © pixabay.com

Родители миллениалов часто говорят: «Раньше все было проще». Подростки ели, ходили в школу, а если шли вечером гулять, то должны были вовремя дома. Сегодня же от нынешних родителей ожидают, что они будут психологами, диетологами, тренерами, менеджерами образования и специалистами по кибербезопасности.

Это создает дополнительное давление на родителей. Как не потерпеть неудачу в отцовстве современного мира, посоветовал психолог Радослав Качан в комментарии польскому изданию Оnet.

По его словам, родители современных подростков выросли в гораздо более реальном и аналоговом мире, где отношения были локальными, сравнения менее распространенными, а давление, хотя и присутствовало, не было таким интенсивным.

К этому прибавляется поколенческий контекст родителей. Психолог напоминает, что если говорить о современных сорокалетних, то их детство и юность были проникнуты трансформациями. Их семьи в 1990-х часто испытывали значительный стресс: системные изменения, смену работы, финансовую неопределенность и интенсивное стремление к материальным благам и стабильности. Взрослые в этих семьях были нацелены на выполнение задач, а чувства были на последнем месте.

Он признает, что мир стал сложнее: технологии, темп жизни, психологические угрозы и социальное давление. Во-вторых, отцовство стало профессиональным. Это уже не что-то природное, а проект с ключевыми показателями эффективности. Пособия, новости, тренды, эксперты, подкасты, рассылки, лидеры мнений в Instagram — родители завалены информацией, часто противоречивой. Раньше отцовство было более интуитивным. Сегодня это часто проект, конкурирующий с достижениями других родителей, действует под давлением школы, интернета и собственного внутреннего критика.

Родители чувствуют, что каждая ошибка является доказательством их жизненной неудачи, и это приводит к разочарованию, усталости, покорности и беспомощности.

Быстрое взросление

В то же время подростки вступают в период быстрых эмоциональных и социальных перемен. В частности, речь идет о темпах полового созревания. Родители иногда шокированы тем, что вещи, которые они ассоциировали с 15 или 16 годами, появляются в 11 или 12. Для родителей это часто слишком много и слишком рано. И действительно, это слишком рано.

Несоответствие ожиданий

Еще одним фактором Качан называет несоответствие ожиданий. С одной стороны, взрослые слышат: «Не давите на своего ребенка ради результатов», а с другой, школьные рейтинги означают неизбежное репетиторство и давление, чтобы ребенок не «отставал». Неудивительно, что иногда родителям это все надоедает, и они просто ждут, пока их дети наконец повзрослеют, признает эксперт.

Психолог называет подростков «зеркалом, которое тоже может быть жестоким и ударить вас в нужную точку».

«Тебя никогда нет рядом», «Ты всегда кричишь», «Ты не слушаешь», «Ты тоже ругаешься». Родители слышат это и не только видят свое отражение в ребенке, но и в собственных историях. В собственных недостатках, собственных страхах, собственном чувстве неполноценности», — отметил Качан.

По мнению эксперта, в ситуации воспитания детей нужен второй, сознательный взрослый. Но это не обязательно должен быть другой родитель. Это может быть близкий человек, член семьи, доверяющий учитель, психолог, группа поддержки. Цель состоит в том, чтобы предотвратить попадание родителей в петлю собственного страха и интерпретации.

Многие конфликты между подростками и их родителями также обостряются из-за того, что все избегают продолжения разговора.

«Ибо никто не знает, как говорить. После ссоры, казалось бы, все возвращается в норму, но под тишиной скрывается боль, поскольку все делают вид, что ничего не произошло. Это строит стены, а не мосты», — говорит эксперт.

Еще одна важная вещь — родителям (или учителям) не обязательно выигрывать каждый спор. Они не должны быть правыми все время только потому, что они старше.

«Есть замечательная пословица, что можно либо иметь отношения, либо быть правой. Иногда это означает меньше контроля, больше любопытства. Меньше „что ты делаешь“ и больше „я там“. И шаг за шагом, без поразительных чудес, это обычно начинает работать», — подытожил психолог.

