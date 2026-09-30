Ребенок плохо спит и часто просыпается: эксперт назвал 5 вещей, которые могут помочь

Мама и младенец / © Credits

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Специалист по сну детей Имола Надь назвала пять факторов, которые могут влиять на качество сна малыша и помочь наладить режим без радикальных методов. По ее словам, сон ребенка зависит не только от того, когда родители укладывают его спать. Важны режим в соответствии с возрастом, вечерние ритуалы, активность и питание в течение дня, условия для сна, а также способ, в который малыш засыпает.

Об этом пишет egeszsegkalauz.hu.

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Топ-5 лайфхаков для детского сна

1. Правильный режим дня

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Для каждого возраста характерна определенная продолжительность бодрствования. Если ребенок слишком долго остается без сна, он может устать, что затрудняет дальнейшее засыпание. В то же время, важно учитывать индивидуальные потребности конкретного малыша, ведь одинаковый режим подходит не всем.

2. Вечерний ритуал

Повторяющиеся действия перед сном помогают ребенку понять, что близится время отдыха. Это могут быть купание, переодевание, кормление, тихая игра или чтение. Главное — выполнять привычные действия примерно в одинаковой последовательности и создавать спокойную атмосферу.

3. Активность и питание днем

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На ночной сон влияет и то, как проходит день. Малышу важно иметь достаточно возможностей для свободного движения в соответствии с его возрастом и этапом развития.

Не менее важно и питание. Специалист советует не переносить значительную часть необходимого ребенку питания на ночь, а обеспечивать достаточное поступление калорий в течение дня. Для детей до года режим кормления следует согласовывать с возрастом и индивидуальными потребностями.

4. Правильные условия для сна

Важное значение имеет место, где спит ребенок. Эксперт советует обустроить для малыша отдельную поверхность для сна и максимально затемнять комнату во время отдыха.

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5. Способ засыпания

Приблизительно в 4–5 месяцев структура детского сна изменяется: он начинает состоять из нескольких циклов, между которыми возникают короткие микропробуждения.

В этот момент ребенку может быть легче снова заснуть, если условия остаются такими же, как во время засыпания. Поэтому специалисты советуют постепенно поддерживать навыки самостоятельного засыпания, чтобы малыш мог возвращаться ко сну после коротких пробуждений без постоянной помощи взрослых.

Когда следует начинать

Специалист считает, что знакомиться с основами детского сна родителям стоит еще во время беременности. Понимание возрастов сна и формирование здоровых привычек с первых месяцев может помочь избежать части проблем в будущем.

В то же время, если из-за нарушения сна родители постоянно не высыпаются и им становится сложно справляться с повседневными делами, эксперт советует не ждать, что проблема обязательно пройдет сама, а обратиться за профессиональной помощью.

В то же время важно учитывать, что потребности младенцев отличаются, а рекомендации по режиму и кормлению должны соответствовать возрасту и особенностям конкретного ребенка.

Ранее диетологи назвали простой напиток, который может стать частью вечернего ритуала для лучшего засыпания — ромашковый чай. Он не содержит кофеина, а апигенин в составе ромашки связывается с возможным расслабляющим эффектом. Специалисты советуют пить напиток примерно за 30 минут — 2 часа до сна, однако он не заменяет лечение бессонницы. Людям с аллергией на ромашку, а также тем, кто принимает определенное лекарство, беременным и женщинам во время грудного вскармливания следует предварительно проконсультироваться с врачом.

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