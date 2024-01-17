Ребенок родился с четырьмя почками: как себя чувствует девочка с очень редким заболеванием

В Бразилии малыш родился с четырьмя почками – крайне необычной врожденной аномалией, которую сложно найти в медицинской литературе.

Об этом пишет nypost.com.

"Моя дочь редкая и уникальная", — рассказала местным СМИ мать Исис, 21-летняя Талия Сильва Алвес.

Врачи поняли, что Исис имела проблему с почками, когда она была в утробе матери, но они не знали, что именно. И только когда Исис в пятимесячном возрасте делали операцию, врачи подтвердили, что у нее не одна, а две дополнительные почки.

Ребенок родился с четырьмя почками / Фото: Jam Press

Большинство людей рождаются с двумя почками, хотя примерно 1 из 1000 детей рождается только с одной.

Наличие одной или нескольких дополнительных почек называется сверхкомплектными или дополнительными почками. Это состояние настолько редкое, что зарегистрировано менее 100 таких случаев.

Считается, что дополнительные почки возникают из-за аномального деления нефрогенного тяжа на стенке эмбриона во время беременности.

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Почки могут срастаться с другими почками, а могут и не срастаться и могут оставаться незамеченными на протяжении всей жизни.

После того, как Исис родилась преждевременно в результате кесарева сечения, ее поместили в инкубатор. В 5 месяцев ее прооперировали. Верхняя правая почка девочки была удалена после того, как непроходимость привела к скоплению мочи. Из-за этого почка увеличилась в размерах, сжав желудок и кишечник, поэтому принимать пищу было трудно.

Ребенок родился с четырьмя почками / Фото: Jam Press

Удаленную почку Исис нельзя пожертвовать, поскольку ее кровеносные сосуды не совсем нормальны, что усложнит трансплантацию, но ее отправили на лабораторный анализ.

Остальные три почки функционируют нормально.

Детский уролог Элио Бусон, который оперировал ребенка, рассказал местным СМИ: "Люди могут спросить: "Ну, могут ли эти почки вызвать какие-то проблемы в будущем?". Могут, но также возможно, что ничего не произойдет. Поэтому необходим клинический мониторинг в течение длительного периода, многие годы, возможно, до тех пор, пока она не достигнет совершеннолетия", — добавил он.

Сейчас 13-месячную Исис часто госпитализируют, потому что каждый раз, когда она болеет гриппом, у нее развивается пневмония. Ее легкие хрупкие из-за преждевременных родов и длительной седации.

Тем не менее, ее мама говорит, что ребенок пытается вести нормальную жизнь.

Напомним, сиамские близнецы, у которых был один череп и общий кровоток, пережили невероятную операцию. Сейчас девочкам 13 лет.

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