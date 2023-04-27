Ребенок родился с двумя пенисами и ошеломил врачей еще одной редкой болезнью

У мальчика не было ануса.

В Пакистане мальчик родился с двумя пенисами, что в медицине называется дифалией, и без ануса.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Сообщается, что редким аномальным заболеванием страдает один из шести миллионов младенцев.

Малышу сделали операцию, во время которой врачи создали ему отверстие для дефекации с помощью колоноскопии.

Удивленные медики рассказали, что два члена мальчика "нормальной формы, оба могут мочиться, но один длиннее другого". Врачи считают, что ребенок сможет использовать их обоих, поэтому не оперировали эту часть тела.

Медики также отметили, что более высок риск смертности из-за редкости заболевания.

В журнале говорилось: "Высочайшая сложность и смертность, связанные с дифалией, обусловлены сопутствующими аномалиями мочеполовой и желудочно-кишечной системы".

Операция прошла успешно. Ребенка выписали из больницы после двух дней восстановления после создания колостомы.

Во время операции конец толстой кишки был отведен через отверстие в нижней левой части живота, хотя неизвестно, как возникает дифалия, поскольку нет известных отдельных факторов риска.

В истории человечества было зарегистрировано всего 100 случаев дифалии. Мальчик, родившийся после 36 недель, является одним из последних примеров редкого заболевания, оставившего его с двумя "правильно сформированными фаллосами", сообщает Daily Mail.

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