Ребенок родился с внутренними органами снаружи тела (фото)

Мама была в шоке, когда узнала, что ее дочь родится с кишечником и многочисленными внутренними органами снаружи тела.

Об этом пишет New York Post.

"Все ее почки, желудок, печень, фаллопиевы трубы, кишечник и яичники были снаружи", – рассказала мать в интервью South West News Service. "Мой партнер Дрю предложил сфотографировать ребенка, но я просто отказалась. Я не хотела этого видеть".

У новорожденной Дороти Монтгомери диагностировали крайнюю форму гастрошизиса. Это врожденный порок развития, при котором отверстие в брюшной стенке возле пупка позволяет некоторым органам ребенка выходить за пределы его тела, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Девочка родилась с внутренними органами снаружи тела / Фото: Sadie Montgomery/SWNS

Органы ребенка были в верхней части ее живота.

"Я просто расплакалась", – призналась 21-летняя мама по имени Сэйди.

Женщина узнала о состоянии ребенка во время 12-недельного сканирования в октябре в 2023 году, но она не была готова увидеть дефект.

"Все, что я помню, это то, что консультант сказал мне, что "кишки" Дороти вышли из ее тела", – вспомнила она. "Я все думала: "Что вы подразумеваете под "кишками"?".

Девочка родилась с внутренними органами снаружи тела / Фото: Sadie Montgomery/SWNS

Врачи объяснили, что девочка может страдать гастрошизисом или экзомфалосом, "грыжи органов брюшной полости из-за центрального дефекта брюшной стенки", сообщает Safer Care Victoria.

Они предложили различные варианты подтверждения состояния Дороти, например пройти амниоцентез – процедуру удаления амниотической жидкости и клеток из матки для тестирования или лечения, как это подробно описано в клинике Майо. Беременных женщин предупреждают о рисках операции, среди которых риск выкидыша.

"Мне нужно было оценить свои возможности", – говорит Сэйди. "Мне пришлось серьезно подумать о том, следует ли продолжать беременность".

Девочка родилась с внутренними органами снаружи тела / Фото: Sadie Montgomery/SWNS

Она решила отказаться от инвазивной процедуры и сделала анализ крови, подтвердивший, что у ее дочери гастрошизис. Сэйди попыталась исследовать, какой будет жизнь ребенка с таким заболеванием, но не смогла найти соответствующую информацию. "Я не смогла найти ни одной другой мамы, которая бы прошла через то же, что и я", — вздыхала она.

Во время сканирования на 32-й неделе акушеры обнаружили, что сердцебиение Дороти было очень высоким, что вызвало большую обеспокоенность.

Сэйди сделали экстренное кесарево сечение и 12 февраля в 2024 году она родила ребенка весом 1,8 кг.

Врачи завернули ребенка в пищевую пленку, чтобы сохранить его внутренности влажными, и перевели его в больницу Саутгемптона для лечения его состояния.

"Я просто не могла на это смотреть", – призналась новоиспеченная мама. "Было достаточно тяжело посещать ее в Саутгемптоне и видеть все эти трубки, к которым она была подключена".

Девочка родилась с внутренними органами снаружи тела / Фото: Sadie Montgomery/SWNS

Тем временем медики смогли втиснуть органы Дороти обратно в живот с помощью силиконового мешка или "силосного мешка". Они перевязали пуповину перевязочным материалом и стерильными полосками.

"Ей очень повезло, ее не нужно было реанимировать или оперировать, я слышала, что многие младенцы с таким же состоянием нуждаются в этом", — добавила Сэйди. "Это было абсолютное безумие – ее животик буквально просто закрылся".

После выписки у малышей все в порядке. "У нее все очень хорошо, что является безумием", — радуется мама.

Девочка родилась с внутренними органами снаружи тела / Фото: Sadie Montgomery/SWNS

Напомним, в Чехии медики сделали аборт не той женщине из-за путаницы. Она была на четвертом месяце беременности.

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