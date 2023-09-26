Ребенок с очень редким заболеванием родился с огромными руками и грудью (фото)

В США ребенок родился с чрезвычайно редким заболеванием, из-за которого его грудь и руки кажутся очень мускулистыми.

Об этом пишет Daily Star.

Армани Милби, которой сейчас девять месяцев, родилась с помощью экстренного кесарева сечения на 33 недели после того, как у нее диагностировали тяжелую форму лимфангиомы. Болезнь влечет за собой доброкачественные новообразования в лимфатических сосудах.

Армани родилась с весом 5,4 кг, что в три раза больше, чем у ребенка среднего размера к тому моменту беременности. Люди думали, что ее мама ждет тройню, поскольку во время беременности она весила более 90 кг.

Челси с дочерью / Фото: BLAKEANDCHELSEYMILBY/CATERS NE

33-летняя Челси из Кентукки узнала, что у Армани это заболевание после УЗИ на 17-й неделе беременности, и врачи были озадачены подозрением на жидкость вокруг ее сердца.

Челси сказала: "Я никогда раньше не слышала о диагнозе и изучала его, и мне не очень понравились результаты некоторых фотографий. Когда я узнала об этом, честно говоря, я была разорена, у меня было разбито сердце. Я не понимала, что произошло, что пошло не так, ведь я имела еще двух здоровых малышей, и я плакала каждый день. Ежедневно я спрашивала Бога, почему. Мы никогда не рассматривали возможность аборта, хотя об этом нам вспомнили почти сразу после того, как выяснилось, что у нашего будущего ребенка есть некоторые серьезные проблемы, но мы просто хотели знать, как мы можем помочь ему, когда он родится. Они буквально дали нулевой шанс. Они сказали, что она не выживет и, наверное, не будет плакать, когда родится".

Челси с дочерью / Фото: BLAKEANDCHELSEYMILBY/CATERS NE

В зависимости от области тела, пораженной лимфангиомой, она может повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем, в частности проблемы с дыханием или зрением.

Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, Челси всегда надеялась, что с будущим ребенком все будет хорошо, и, к счастью, считается, что состояние девочки подвергается хирургическому лечению.

После тяжелых родов Челси описала, что она почувствовала, когда впервые увидела своего ребенка, и сказала: "Когда я увидела ее, я заплакала еще сильнее, потому что никогда не видела ничего подобного, но мне было все равно, как она выглядела, я любила ее".

Армани Милби / Фото: BLAKEANDCHELSEYMILBY/CATERS NE

После рождения Армани и ее семью перевезли за 160 км в специализированную больницу в Цинциннате на три месяца, где она, несмотря ни на что, начала выздоравливать.

Сейчас Армани постоянно проходит лечение по удалению лишней жидкости из организма, однако, несмотря на большое количество лишней кожи, она по-прежнему весит 9,5 кг и носит одежду, предназначенную для детей, вдвое старше ее.

Армани Милби / Фото: BLAKEANDCHELSEYMILBY/CATERS NE

Позже в этом году Армани предстоит операция, во время которой врачи вытащат из ее тела дополнительные лимфатические сосуды, что поможет ее телу уменьшиться до нормального размера, а в ближайшие годы ей сделают операцию по удалению лишней кожи.

Напомним, в Черновцах медики провели уникальную операцию – мужчине сформировали челюсть из ребра. Ранее пациент пережил тяжелую травму.

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