Рецепт здоровой и счастливой жизни на пенсии: врачи раскрыли тайну

Пенсия – ожидаемое событие, так что к нему можно подготовиться заранее, ведь в таком случае риск чувствовать себя одиноким или впасть в депрессию значительно уменьшается.

Об этом говорится в статье Johns Hopkins Medicine.

Сегодня для многих людей выход на пенсию не означает конец жизни, а только начало нового и интересного этапа. Счастье и гармонию в преклонном возрасте можно ощущать благодаря простым вещам: заботе об организме, здоровым отношениям и полезному труду.

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Врач-гериатр, доктор медицинских наук Алисия Арбахе рассказала, что нужно, чтобы выход на пенсию не стал неприятным и обременительным.

Оставаться активным

Если вы в течение жизни привыкли работать, то из-за появления большого количества свободного времени на пенсии может возникнуть ощущение ненужности и это может снизить вашу самооценку.

Однако не следует постоянно сидеть дома. Выберите для себя занятие, которое вам нравится. Например, можно работать неполный день, заниматься волонтерством или же организовать клуб по интересам. Благодаря этому вы сможете быть активными и делиться своими знаниями и умениями в интересах себя и других.

Сохранить здоровые отношения

Если вы все чаще находитесь дома, то отношения с близкими могут измениться. Чтобы отношения оставались теплыми и дружелюбными, попробуйте обсудить с близкими, как вы планируете проводить досуг, согласуйте режим дня и домашние обязанности. Кроме того, стройте общие мечты и разрабатывайте планы по их достижению.

Заботиться о здоровье

Мы не всегда уделяем должное внимание собственному здоровью из-за современного безумного ритма жизни. Так что в работе организма могут возникнуть многочисленные нарушения и заболевания.

Пенсия – именно то время, когда можно запланировать профилактический осмотр у специалистов и выявить возможные проблемы. Благодаря своевременной диагностике болезней и раннему лечению можно избежать осложнений и улучшить самочувствие.

Воспринимать выход на пенсию можно по-разному, но благодаря определенным подготовкам этот этап может подарить в преклонном возрасте свободу выбора, новые впечатления и чувство гармонии с собой и миром.

Напомним, по данным китайских ученых, основы здоровья в пожилом возрасте закладываются у мужчин в период от 30 до 50 лет, у женщин – в период от 40 до 60 лет. Поэтому важнее всего вести здоровый образ жизни после 40 лет.

Почему профилактика полезна как для здоровья, так и для кошелька – кандидат медицинских наук Отто Стойка

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