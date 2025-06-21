Редкая форма рака поражает все больше молодых людей: что говорят медики

Раковые клетки. Иллюстративное изображение / © Credits

Реклама

Рак аппендикса, который до недавнего времени был редким заболеванием, теперь диагностируется чаще и поражает людей в возрасте 30-40 лет и даже моложе.

Об этом сообщает Science Alert

Новое исследование, опубликованное в журнале Annals of Internal Medicine, показало, что количество случаев рака аппендикса резко возросло среди людей, рожденных после 1970-х годов.

Реклама

Фактически, заболеваемость утроилась или даже учетверилась среди младших поколений по сравнению с теми, кто родился в 1940-х годах.

Хотя общие цифры все еще невелики (рак аппендикса поражает лишь горстку людей из миллиона каждый год), быстрый рост впечатляет. Еще более заметным является тот факт, что примерно каждый третий случай сейчас случается у взрослых в возрасте до 50 лет, что намного выше процент, чем наблюдается при других типах рака желудочно-кишечного тракта.

Одной из главных причин медики называют резкое изменение образа жизни и окружающей среды за последние десятилетия.

В частности, уровень ожирения резко вырос с 1970-х годов, а избыточный вес является известным фактором риска многих видов рака, включая рак пищеварительной системы. В то же время, рацион сместился в сторону большего количества обработанных продуктов, сладких напитков и красного или обработанного мяса, и все это связано с повышенным риском рака кишечника.

Реклама

Физическая активность также снизилась, и все больше людей проводят долгие часы, сидя за столами или перед экранами.

Еще одной вероятной причиной называют влияние новых факторов окружающей среды, с которыми не сталкивались предыдущие поколения.

Индустриализация производства продуктов питания, широкое использование пластмасс и химикатов, а также изменения качества воды — все это может играть определенную роль.

Выявление этого рака осложняется тем, что симптомы, если они и возникают, нечеткие и их легко игнорировать. Люди могут чувствовать легкую боль в животе, вздутие живота или изменения в стуле, что является распространенными симптомами многих доброкачественных заболеваний.

Реклама

Как следствие, большинство случаев обнаруживают только после операции с подозрением на аппендицит, когда часто уже слишком поздно для раннего вмешательства.

Несмотря на рост количества случаев, не существует рутинного скринингового теста на рак аппендикса. Это заболевание является слишком редким, чтобы внедрять широкое обследование, а аппендикс может быть трудно визуализировать с помощью стандартной визуализации или эндоскопии.

Это означает, что как пациенты, так и врачи должны быть чрезвычайно бдительными.

Напомним, ранее известный врач рассказал о самых тревожных симптомах ракаи дал советы, как прислушиваться к своему телу.

Реклама