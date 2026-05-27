- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 54
- Время на прочтение
- 2 мин
Редкий паразит "съел" печень и достиг сердца: врачи во Львове провели уникальную операцию
Пять лет назад житель Львовщины внезапно начал желтеть. Тогда врачи предварительно установили диагноз — рак печени поздней стадии, но впоследствии у него оказалась редкая паразитическая болезнь.
Во Львове врачи провели 12-часовую операцию по спасению 55-летнего пациента, у которого редкий паразит почти полностью разрушил печень и пророс почти до сердца.
Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова в заметке на своей странице в Facebook.
История пациента, жителя Львовщины Любомира, началась пять лет назад, когда он внезапно начал желтеть. Тогда врачи предварительно установили диагноз — рак печени поздней стадии, после чего пациента, по его словам, фактически отправили домой без шансов на лечение.
Впоследствии мужчина обратился к другим специалистам, и уже в Киеве был установлен точный диагноз — альвеококоз печени, паразитарное заболевание, которое часто имитирует онкологический процесс.
Редкая болезнь, разрушающая органы
Альвеококкоз — это тяжелое инфекционное поражение, вызванное паразитом, который попадает в организм фекально-оральным путем. Болезнь медленно разрушает печень, сосуды и может распространяться на соседние органы.
В случае пациента паразит поразил почти всю печень, включая большинство ее сегментов, сосудистую систему, желчные протоки и даже диафрагму. Поражение достигло уровня перикарда — оболочки, окружающей сердце.
Единственным возможным методом лечения изначально считалась трансплантация печени, однако ожидание донорского органа затянулось, а состояние пациента ухудшалось.
В связи с этим врачи решили пойти на радикальное хирургическое вмешательство — удаление всех пораженных паразитом участков с максимально возможным сохранением собственной печени.
Операция длилась 12 часов
Операцию выполняли совместно хирурги Больницы Святого Пантелеймона и специалисты из Киева из Института Шалимова.
Вмешательство было чрезвычайно сложным из-за масштаба поражения и вовлечения крупных сосудов. Медики вынуждены были временно отключить печень от кровообращения, охладить ее специальным раствором и провести многоуровневую реконструкцию сосудов и желчных протоков.
Операция длилась почти 12 часов и завершилась успешно. Врачам удалось удалить паразитарные поражения и сохранить функциональную часть печени пациента.
Этот случай уникален для западных регионов Украины. Ранее подобные вмешательства выполнялись только в двух медицинских учреждениях Киева.
Пациент уже поблагодарил врачей за спасение, назвав их работу решающей для своей жизни.
Напомним, ранее львовские урологи столкнулись с уникальным случаем: они удалили из мочевого пузыря пациентки ртутный термометр. Инородное тело находилось в организме женщины целых восемь лет и полностью покрылось камнем.