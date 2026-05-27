Редкий паразит "съел" печень и достиг сердца: врачи во Львове провели уникальную операцию

Во Львове врачи провели 12-часовую операцию по спасению 55-летнего пациента, у которого редкий паразит почти полностью разрушил печень и пророс почти до сердца.

Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова в заметке на своей странице в Facebook.

История пациента, жителя Львовщины Любомира, началась пять лет назад, когда он внезапно начал желтеть. Тогда врачи предварительно установили диагноз — рак печени поздней стадии, после чего пациента, по его словам, фактически отправили домой без шансов на лечение.

Впоследствии мужчина обратился к другим специалистам, и уже в Киеве был установлен точный диагноз — альвеококоз печени, паразитарное заболевание, которое часто имитирует онкологический процесс.

Редкая болезнь, разрушающая органы

Альвеококкоз — это тяжелое инфекционное поражение, вызванное паразитом, который попадает в организм фекально-оральным путем. Болезнь медленно разрушает печень, сосуды и может распространяться на соседние органы.

В случае пациента паразит поразил почти всю печень, включая большинство ее сегментов, сосудистую систему, желчные протоки и даже диафрагму. Поражение достигло уровня перикарда — оболочки, окружающей сердце.

Единственным возможным методом лечения изначально считалась трансплантация печени, однако ожидание донорского органа затянулось, а состояние пациента ухудшалось.

В связи с этим врачи решили пойти на радикальное хирургическое вмешательство — удаление всех пораженных паразитом участков с максимально возможным сохранением собственной печени.

Операция длилась 12 часов

Операцию выполняли совместно хирурги Больницы Святого Пантелеймона и специалисты из Киева из Института Шалимова.

Вмешательство было чрезвычайно сложным из-за масштаба поражения и вовлечения крупных сосудов. Медики вынуждены были временно отключить печень от кровообращения, охладить ее специальным раствором и провести многоуровневую реконструкцию сосудов и желчных протоков.

Операция длилась почти 12 часов и завершилась успешно. Врачам удалось удалить паразитарные поражения и сохранить функциональную часть печени пациента.

Этот случай уникален для западных регионов Украины. Ранее подобные вмешательства выполнялись только в двух медицинских учреждениях Киева.

Пациент уже поблагодарил врачей за спасение, назвав их работу решающей для своей жизни.

