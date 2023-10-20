Рефлекс Фергюсона: женщина родила за 40 секунд благодаря редкому состоянию (фото)

Такое происходит, когда роженица чувствует себя в безопасности.
Отказавшись от эпидуральной анестезии, молодая мама совершила, казалось бы, невозможное, родив ребенка ровно за 40 секунд.
Об этом пишет nypost.com.
24-летняя Сианна Гонсалес рожала всего три часа, прежде чем ее сын просто "вылетел".
"Я почувствовала, как он опускается. Я кричала: "Он идет", — вспомнила женщина рождения ребенка в августе в 2022 году. "Мне не пришлось его выталкивать, он вышел сам".
Мама из Филадельфии испытала так называемый рефлекс Фергюсона, также называемый рефлексом изгнания плода, во время которого плод выбрасывается из тела без всякого толчка.
По данным Healthline, непроизвольный рефлекс возникает в результате естественного процесса рождения в организме – во время родов высвобождается окситоцин, а усиленные рецепторы в матке вызывают сокращения, расширяющие шейку матки и выталкивающие плод из родовых путей.
Однако у большинства женщин роды без потуг не происходят, поскольку рефлекс изгнания плода, скорее всего, произойдет, когда мама чувствует себя "в безопасности".
В больнице естественный процесс родов прерывается гудками машин, осмотрами врачей или медсестер и другими необходимыми процедурами, которые могут помешать рефлексу.
У испытавших это мам рефлекс возникает настолько быстро, что они говорят, что он похож на чихание: однажды, начавшись, он уже не прекратится.
Гонсалес клянется, что ее ребенок родился менее чем за 40 секунд после того, как она почувствовала то, что сначала приняла за схватки Брекстона-Хикса или ложные схватки, лишь для того, чтобы прийти в роддом и обнаружить, что он действительно рождает.
Гонсалес рожала в роддоме, когда внезапно поняла, что вот-вот малыш появится на свет.
"В тот момент меня охватила тревога", — сказала Гонсалес, у которой не было времени вылезти из ванны, чтобы родить. "Я подумала, кто поймает этого малыша? Это было очень естественно и очень быстро", — добавила она, заявив, что состояние расслабления спровоцировало изгнание плода.
Несмотря на то, что это второй ребенок Гонсалес, она сказала, что у него был рефлекс Фергюсона при рождении первого сына, которому сейчас 2 года.
Напомним, мужчина стал мультимиллионером благодаря продавцу магазина. Счастливчик рассказал, как это произошло.
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