Рефлекс Фергюсона: женщина родила за 40 секунд благодаря редкому состоянию (фото)

Такое происходит, когда роженица чувствует себя в безопасности.

Отказавшись от эпидуральной анестезии, молодая мама совершила, казалось бы, невозможное, родив ребенка ровно за 40 секунд.

Об этом пишет nypost.com.

24-летняя Сианна Гонсалес рожала всего три часа, прежде чем ее сын просто "вылетел".

"Я почувствовала, как он опускается. Я кричала: "Он идет", — вспомнила женщина рождения ребенка в августе в 2022 году. "Мне не пришлось его выталкивать, он вышел сам".

Сианна Гонсалес / Фото: SWNS

Мама из Филадельфии испытала так называемый рефлекс Фергюсона, также называемый рефлексом изгнания плода, во время которого плод выбрасывается из тела без всякого толчка.

По данным Healthline, непроизвольный рефлекс возникает в результате естественного процесса рождения в организме – во время родов высвобождается окситоцин, а усиленные рецепторы в матке вызывают сокращения, расширяющие шейку матки и выталкивающие плод из родовых путей.

Однако у большинства женщин роды без потуг не происходят, поскольку рефлекс изгнания плода, скорее всего, произойдет, когда мама чувствует себя "в безопасности".

Сианна Гонсалес / Фото: SWNS

В больнице естественный процесс родов прерывается гудками машин, осмотрами врачей или медсестер и другими необходимыми процедурами, которые могут помешать рефлексу.

У испытавших это мам рефлекс возникает настолько быстро, что они говорят, что он похож на чихание: однажды, начавшись, он уже не прекратится.

Гонсалес клянется, что ее ребенок родился менее чем за 40 секунд после того, как она почувствовала то, что сначала приняла за схватки Брекстона-Хикса или ложные схватки, лишь для того, чтобы прийти в роддом и обнаружить, что он действительно рождает.

Сианна Гонсалес / Фото: SWNS

Гонсалес рожала в роддоме, когда внезапно поняла, что вот-вот малыш появится на свет.

"В тот момент меня охватила тревога", — сказала Гонсалес, у которой не было времени вылезти из ванны, чтобы родить. "Я подумала, кто поймает этого малыша? Это было очень естественно и очень быстро", — добавила она, заявив, что состояние расслабления спровоцировало изгнание плода.

Несмотря на то, что это второй ребенок Гонсалес, она сказала, что у него был рефлекс Фергюсона при рождении первого сына, которому сейчас 2 года.

Напомним, мужчина стал мультимиллионером благодаря продавцу магазина. Счастливчик рассказал, как это произошло.

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