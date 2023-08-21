Регулярный и хороший секс после 60 лет помогает сохранить мозг здоровым до старости

Исследование показало, что регулярный и хороший секс в возрасте от 62 до 74 лет помогает сохранить здоровье мозга через пять лет.

О результатах исследования пишут в издании Daily Mail, добавляя, что в возрасте 75-90 лет для здоровья мозга секс должен быть уже не столь хорошим, но регулярным.

В исследовании приняли участие 1683 человека в возрасте 62 лет и старше. Ученые из колледжа Хоуп, штат Мичиган, США определяли когнитивные баллы, комбинируя оценку шести ключевых областей мозга, включая внимание, память и визуально-пространственные навыки. По их словам, полученные результаты были связаны с преимуществами хорошего секса для снятия стресса, а также освобождением гормона удовольствия (дофамина).

В исследовательской статье было указано, что именно стресс препятствует нейронегезу (новому образованию нейронов) в гиппокампе (участок мозга, связанный с памятью). Если пожилые люди после 60 живут половой жизнью и она им нравится, доставляет удовольствие, они будут испытывать снижение стресса, что может, в свою очередь, защитить нейрогенез. Ведь сексуальная жизнь связана с оргазмом, а оргазм высвобождает приток к фамину.

Также команда исследователей обнаружила, что та группа пожилых людей (в возрасте от 75 до 90 лет), которая имела любую сексуальную активность (не обязательно полноценный половой акт и даже оргазм) хотя бы раз в неделю, в когнитивных тестах получила высшее баллы за тех, кто за последний год не занимался сексом. При этом величина эффекта была сравнима учёными с преобладанием длительного образования, то есть обучения в университете, с неокончанием средней школы.

Свое исследование ученые опубликовали в научном журнале Journal of Sex Research, где отметили, что частота половых отношений в преклонном возрасте может способствовать сохранению когнитивного здоровья, поскольку это одна из форм физической активности. Это особенно важно, потому что пожилые люди часто ведут малоподвижный образ жизни.

Читайте также: