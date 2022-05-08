Рекомендуемые прививки в Украине: почему нужно получить дополнительную защиту от инфекционных болезней

Рекомендуемые прививки в Украине: почему нужно получить дополнительную защиту от инфекционных болезней

Не пренебрегайте своей безопасностью в условиях войны.

Минздрав подробнее информирует о каждой из инфекций, а также когда необходимо делать вакцинацию.

Об этом объясняет Центр общественного здоровья в Telegram-канале.

В Украине обязательны прививки против 10 опасных болезней: туберкулеза, гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, краснухи, «свинки».

Есть еще ряд опасных инфекций, от которых можно вакцинироваться в Украине. Среди них:

ротавирусная инфекция;

пневмококковая инфекция;

менингококковая инфекция;

ветряная оспа (ветрянка);

гепатит A;

вирус папилломы человека;

грипп.

Прививки от них рекомендованы, сделать их можно за свой счет.

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Минздрав подробнее информирует о каждой из инфекций, а также когда необходимо делать вакцинацию. Не пренебрегайте своей безопасностью в условиях войны.

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