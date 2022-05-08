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Рекомендуемые прививки в Украине: почему нужно получить дополнительную защиту от инфекционных болезней

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Рекомендуемые прививки в Украине: почему нужно получить дополнительную защиту от инфекционных болезней

Associated Press

Не пренебрегайте своей безопасностью в условиях войны.

Минздрав подробнее информирует о каждой из инфекций, а также когда необходимо делать вакцинацию.

Об этом объясняет Центр общественного здоровья в Telegram-канале.

В Украине обязательны прививки против 10 опасных болезней: туберкулеза, гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, краснухи, «свинки».

Есть еще ряд опасных инфекций, от которых можно вакцинироваться в Украине. Среди них:

  • ротавирусная инфекция;
  • пневмококковая инфекция;
  • менингококковая инфекция;
  • ветряная оспа (ветрянка);
  • гепатит A;
  • вирус папилломы человека;
  • грипп.

Прививки от них рекомендованы, сделать их можно за свой счет.

Минздрав подробнее информирует о каждой из инфекций, а также когда необходимо делать вакцинацию. Не пренебрегайте своей безопасностью в условиях войны.

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