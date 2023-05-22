Рекомендуется употреблять регулярно: ученые назвали самый полезный фрукт

Фрукты полезны организму, ведь содержат большое количество микроэлементов и витаминов. Недавно ученые узнали, какой фрукт самый полезный. Какие результаты показали исследования?

Недавнее исследование японского ученого из Токийского университета Айка Аракеляна показало, что самым полезным фруктом является киви.

Специалист подчеркнул, что в нем содержится больше витаминов и минералов, чем в 27 других фруктах, исследованных им и его командой. При этом у киви почти нет калорий.

Чем полезно киви? В первую очередь, большим количеством пищевых волокон, витаминов С и Е, фолиевой кислоты, антиоксидантов и других полезных веществ. В двух средних порциях киви содержится столько же калия, как в одном банане, а вот калорий практически нет. Поэтому этот фрукт можно есть тем, кто следит за своим весом.

Благодаря такому особому составу, киви рекомендуют есть пожилым людям. Если употреблять его регулярно, он поможет укрепить кости и сосуды, вывести из организма токсины и нормализовать пищеварение.

Также киви помогает выводить из организма холестерин, нормализовать сон, укрепить здоровье кожи и глаз.

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