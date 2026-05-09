Рекордсмен по количеству витамина С— добавьте этот фрукт в рацион
Этот небольшой фрукт сочетает в себе высокое содержание витамина С, клетчатки и антиоксидантов и минимум калорий.
Эксперты по питанию советуют съедать один-два киви в день, чтобы получить заметную пользу без излишка фруктового сахара и калорий.
Об этом пишет Daily Mail Online.
Вот почему этот фрукт следует включить в ежедневное меню.
Поддерживает иммунитет
Один киви способен покрыть значительную часть суточной потребности в витамине С, а у некоторых сортов даже полностью. Это помогает поддерживать иммунную систему, улучшает усвоение железа и участвует в синтезе коллагена для кожи и суставов.
Витамин С необходим для поддержания здоровой иммунной системы как мощный антиоксидант. Антиоксиданты помогают организму бороться со свободными радикалами, высокореактивными молекулами, связанными с различными заболеваниями, включая диабет и аутоиммунные заболевания.
Улучшает работу кишечника
Главное преимущество киви — сочетание клетчатки и природного фермента актинидина. Именно поэтому фрукт часто рекомендуют из-за склонности к запорам, тяжести после еды и нерегулярному пищеварению. Исследования показывают, что 1-2 киви в день могут улучшать регулярность стула уже через несколько недель.
Помогает лучше спать
Небольшие исследования показывают, что два киви перед сном могут оказывать положительное влияние на качество отдыха. Возможное объяснение — содержание серотонина и антиоксидантов, участвующих в регуляции циклов сна.
Подходит тем, кто следит за весом
Один плод содержит всего около 40-50 калорий, но благодаря клетчатке хорошо насыщает и помогает снизить тягу к сладкому. Поэтому киви часто используют в качестве альтернативы более калорийным десертам и снекам.
Улучшает усвоение железа
Витамин С в составе киви помогает организму лучше усваивать железо из растительных продуктов. Именно поэтому его особенно полезно сочетать с овсянкой, шпинатом, чечевицей, семенами или йогуртом.
Как лучше есть киви
Его можно есть отдельно или добавлять в салаты, смузи, коктейли, йогурт, а также в заправки, маринады к мясу или морепродуктам. Киви отлично сочетается с другими ягодами и фруктами. Скажем, если к нему добавить другие ягоды и банан, получится питательный фруктовый салат.
Если вы хотите, чтобы киви оставался сочным и вкусным подольше, существует несколько простых секретов, которые помогут сохранить его свежесть и ценные витамины.