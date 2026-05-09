ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
202
Время на прочтение
2 мин

Рекордсмен по количеству витамина С— добавьте этот фрукт в рацион

Этот небольшой фрукт сочетает в себе высокое содержание витамина С, клетчатки и антиоксидантов и минимум калорий.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Киви

Киви / © Unsplash

Эксперты по питанию советуют съедать один-два киви в день, чтобы получить заметную пользу без излишка фруктового сахара и калорий.

Об этом пишет Daily Mail Online.

Вот почему этот фрукт следует включить в ежедневное меню.

Поддерживает иммунитет

Один киви способен покрыть значительную часть суточной потребности в витамине С, а у некоторых сортов даже полностью. Это помогает поддерживать иммунную систему, улучшает усвоение железа и участвует в синтезе коллагена для кожи и суставов.

Витамин С необходим для поддержания здоровой иммунной системы как мощный антиоксидант. Антиоксиданты помогают организму бороться со свободными радикалами, высокореактивными молекулами, связанными с различными заболеваниями, включая диабет и аутоиммунные заболевания.

Улучшает работу кишечника

Главное преимущество киви — сочетание клетчатки и природного фермента актинидина. Именно поэтому фрукт часто рекомендуют из-за склонности к запорам, тяжести после еды и нерегулярному пищеварению. Исследования показывают, что 1-2 киви в день могут улучшать регулярность стула уже через несколько недель.

Помогает лучше спать

Небольшие исследования показывают, что два киви перед сном могут оказывать положительное влияние на качество отдыха. Возможное объяснение — содержание серотонина и антиоксидантов, участвующих в регуляции циклов сна.

Подходит тем, кто следит за весом

Один плод содержит всего около 40-50 калорий, но благодаря клетчатке хорошо насыщает и помогает снизить тягу к сладкому. Поэтому киви часто используют в качестве альтернативы более калорийным десертам и снекам.

Улучшает усвоение железа

Витамин С в составе киви помогает организму лучше усваивать железо из растительных продуктов. Именно поэтому его особенно полезно сочетать с овсянкой, шпинатом, чечевицей, семенами или йогуртом.

Как лучше есть киви

Его можно есть отдельно или добавлять в салаты, смузи, коктейли, йогурт, а также в заправки, маринады к мясу или морепродуктам. Киви отлично сочетается с другими ягодами и фруктами. Скажем, если к нему добавить другие ягоды и банан, получится питательный фруктовый салат.

Если вы хотите, чтобы киви оставался сочным и вкусным подольше, существует несколько простых секретов, которые помогут сохранить его свежесть и ценные витамины. Больше об этом читайте в новости.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
202
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie