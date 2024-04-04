Революционная альтернатива донорским органам: в США начали клинические испытания нового метода

В случае успеха новой технологии один донор поможет десяткам или даже сотням людей, нуждающихся в пересадке печени.

Биотехнологическая компания LyGenesis из США приступила к клиническим испытаниям инновационного метода выращивания "альтернативной" печени. Этот метод в случае успеха поможет пациентам, нуждающимся в пересадке печени и во многих случаях умирающим, так и не дождавшись операции из-за нехватки донорских органов.

Об этом пишет Nature.

Разработчики метода объяснили, что это будет новый орган в теле пациента – "минипечень", которая должна вырасти в лимфатическом узле в верхней части живота пациента с печеночной недостаточностью.

Первый пациент уже прошел процедуру подсадки здоровых клеток донорской печени. Через несколько месяцев эти клетки должны размножиться и заполнить лимфатический узел. По замыслу биотехнологов новая структура возьмет на себя функции печени и сможет фильтровать кровь в человеческом организме.

По словам исполнительного директора компании LyGenesis Майкла Хаффорда, первый пациент получил лечение 25 марта и уже выписан из клиники. Теперь несколько месяцев его состояние будут внимательно контролировать врачи. В настоящее время процесс восстановления после процедуры идет по плану.

Издание отмечает, что в США ежегодно от разных болезней печени умирает около 50 тысяч человек. Во время многих этих заболеваний клетки печени перерождаются и теряют способность отфильтровывать из крови токсичные вещества, что приводит к смерти.

В таких случаях спасти жизнь пациента может только пересадка донорской печени, но органов критично не хватает. Кроме того, тысячам людей вообще отказывают в трансплантации из-за сопутствующих заболеваний, при которых донорские органы не приживаются или организм пациента не способен выдержать операцию.

Выращивание "альтернативной" печени может дать шанс на сохранение жизни в первую очередь для пациентов, которых медицина до сих пор называет безнадежными.

Напомним, мужчине пришили донорские женские руки. Он потерял конечности, когда попал под поезд в октябре 2020 года.

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