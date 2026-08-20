Революция в онкологии: вакцина против меланомы от Moderna успешно прошла масштабные испытания

Персонализированная вакцина против рака Moderna показала потрясающие результаты / © Associated Press

Реклама

Фармацевтические компании совершили настоящий прорыв в лечении рака кожи . Их инновационная вакцина успешно предотвращает возвращение меланомы и эффективно останавливает распространение метастазов в другие части тела. В масштабном клиническом тестировании приняли участие более тысячи пациентов, которым ранее удалили опухоли с высоким риском рецидива.

Об этом сообщает CNN.

Реклама

Как работает персонализированная вакцина против меланомы

Новейшее лечение сочетает известный иммунотерапевтический препарат Keytruda со специальной мРНК-вакциной . Фармацевты создают это средство индивидуально для каждого больного. Для этого специалисты глубоко анализируют мутации непосредственно в опухолях человека.

Реклама

В ходе клинических испытаний медики разделили добровольцев на две группы. Первая часть пациентов в течение года получала только традиционную иммунотерапию. Второй группе дополнительно ввели до девяти доз препарата Keytruda вместе с персонализированной вакциной .

Предыдущие этапы тестирования уже доказали поразительную эффективность этого метода. После пяти лет наблюдения учёные зафиксировали снижение риска рецидива или смерти на 49 процентов. В ходе финальных испытаний врачи не обнаружили никаких новых угроз безопасности пациентов.

Наиболее распространенными побочными эффектами после инъекции остаются следующие симптомы:

обычная усталость;

боль в месте укола;

легкий озноб.

Исторический прорыв и влияние политики

Генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель назвал завершение испытаний огромным днем для человечества. Он сравнил масштаб этого достижения с прорывом при создании вакцины против Covid-19. В ближайшие месяцы разработчики планируют подать все необходимые документы, чтобы регуляторные органы официально одобрили препарат.

Реклама

«В течение многих лет идея создания мРНК-терапии специально для рака отдельного пациента была лишь мечтой. Теперь мы помогаем претворить это видение в реальность», — подчеркнул руководитель корпорации.

Стоит отметить, что этот медицинский прорыв происходит на фоне политических ограничений. Во время второй каденции президента США Дональда Трампа власти существенно урезали государственное финансирование разработок мРНК-технологий. В частности, американское правительство отменило соглашение с Moderna на 590 миллионов долларов и прекратило поддержку 22 научных проектов.

Несмотря на эти препятствия, успешные испытания онкологической вакцины вызвали безумный ажиотаж на финансовом рынке. Инновация мгновенно подняла стоимость акций компании на 160 процентов. Аналитики прогнозируют, что к 2035 году новое лечение меланомы принесет разработчикам около 3 миллиардов долларов.

Новости партнеров

Новости партнеров