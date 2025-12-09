Революция в онкологии: врачи впервые заявили о полном выздоровлении безнадежных пациентов

Врачи заявили о выздоровлении безнадежных онкопациентов / © Pixabay

Множественная миелома долгое время считалась приговором, ведь эта болезнь, поражающая костный мозг, практически не подвергалась полному излечению. Однако новое исследование дает надежду тысячам пациентов. Ученые опробовали терапию, использующую собственные защитные силы организма, и получили результаты, которые называют беспрецедентными.

Об этом пишет Daily Mail.

5 лет жизни вместо одного

В знаковом исследовании приняли участие 97 пациентов. Все они имели тяжелую форму рака, который не реагировал ни на какие другие лекарства. По прогнозам врачей, большинству из них оставалось жить всего год или два.

Им ввели однократную инфузию собственных иммунных клеток, генетически перепрограммированных в лаборатории для уничтожения рака. Результаты, опубликованные в Journal of Clinical Oncology, поразили мир: пять лет спустя 82 пациента все еще были живы и здоровы.

Во многих из них не выявили никаких признаков рака, и они не нуждались в дальнейшем лечении.

"Эти пациенты отвечают критериям выздоровления", - заявил профессор Сундар Джаганнат, ведущий исследователь из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке.

Британские эксперты тоже в восторге. Профессор Грэм Джексон назвал это «самым эффективным лечением, которое мы когда-либо видели при миеломе», и добавил, что раньше о полном излечении в контексте этой болезни даже речь не шла.

Как работают «живые лекарства»

Метод называется CAR T-клеточная терапия. Суть его состоит в следующем:

У пациента забирают Т-клетки (иммунные клетки, борющиеся с инфекциями). В лаборатории их генетически изменяют так, чтобы они распознавали и атаковали раковые клетки миеломы. Миллионы таких «модифицированных охотников» вводят обратно в кровь пациента из-за капельницы.

Попадая в организм, эти клетки начинают патрулировать кровоток и уничтожать опухоль, где бы она ни пряталась.

Раньше миелома была одной из самых тяжелых для лечения, поскольку рак «скрывался» глубоко в костном мозге. Болезнь разрушала кости изнутри, вызывала переломы и почечную недостаточность.

Цена вопроса и риски

Хотя результаты фантастические, терапия имеет свои нюансы. Во-первых, она может вызвать сильную иммунную реакцию — синдром высвобождения цитокинов (высокая температура, воспаление), требующий контроля врачей.

Во-вторых, это дорогостоящее лечение. Одна инфузия стоит около 350 000 фунтов стерлингов (около 18,5 млн гривен). В настоящее время этот метод для миеломы еще не массово доступен в государственных больницах большинства стран, но успешные испытания могут ускорить его внедрение.

