"Рис, яйца и даже картофель": разогрев каких продуктов может быть смертельно опасен

Неправильное хранение и разогрев некоторых продуктов может представлять серьезную опасность для здоровья и даже жизни.

Многие задумываются о пользе продуктов, сталкиваясь со вчерашними остатками пищи, можно ли их разогреть без вреда для здоровья.

Аккредитованный практикующий диетолог из Австралии Ким Линдси объяснила, разыгрывание которых продуктов лучше избегать, пишет The Sun.

Она заявила, что прежде всего рискованным продуктом для разогрева является рис, также Ким вспомнила еще три продукта, которые не стоит разогревать, чтобы не иметь проблем со здоровьем.

И некоторые из них могут стать для вас неожиданностью.

1. Рис

При разогреве в рисе могут появиться вредные патогены. / Фото: Pexels

Рис – это один из продуктов, который не рекомендуют разогревать многие специалисты, но вы можете не знать, почему вас предостерегают от этого.

Диетолог Ким Линдси сказала: "Рис — это большой риск. Его споры термостойкие, поэтому даже если вы их нагреете, они все равно могут вызвать вредные патогены".

Необработанные зерна могут содержать бактерии под названием Bacillus cereus, которые не всегда погибают при варке. Это может привести к пищевому отравлению.

Споры Bacillus cereus могут развиваться в рисе, который оставили при комнатной температуре. Они будут размножаться и могут производить токсины, вызывающие рвоту или диарею.

Это может заставить вас дважды подумать о разогреве риса.

Чем дольше вы оставляете рис при комнатной температуре, тем больше вероятность образования ядовитых веществ.

Чтобы не заболеть, вы должны охладить рис как можно быстрее – в идеале в течение часа после приготовления – и не держать в холодильнике дольше суток перед употреблением.

Если вы решите разогреть его, убедитесь, что он хорошо подогрелся.

2. Картофель

Неправильное хранение картофеля может привести к появлению Clostridium botulinum. / Фото: pixabay.com

Как ни странно, по словам Ким Линдси, вы можете рисковать заболеть, разогревая картошку.

Опасность хранения крахмалистого продукта при комнатной температуре: если это делать более двух часов, это может привести к появлению Clostridium botulinum.

Смертельные токсины, производимые этой бактерией, могут вызвать редкий, но опасный для жизни ботулизм, который может поражать мозг, нервы и спинной мозг и вызвать паралич.

Бактерии производят токсины, вызывающие ботулизм, когда им не хватает кислорода, поэтому пищевой ботулизм, как правило, вызывается предметами в закрытых банках или бутылках, сообщает NHS.

В случае с картофелем Ким Линдси объяснила, что Clostridium botulinum может оказаться в картофеле из почвы, в которой она выросла.

Приготовление картофеля в фольге может увеличить риск ботулизма, добавил он, поскольку материал препятствует поступлению кислорода и может способствовать росту бактерий в картофеле.

Картофельное пюре с такими скоропортящимися ингредиентами, как молоко, масло и сливки, также может повысить риск, если вы его разогреете.

Опять же она посоветовала не держать пюре при комнатной температуре дольше двух часов и сказала, что вам следует нагреть его по крайней мере до появления пара.

3. Шпинат

Неправильный разогрев зелени может вызвать листериоз. / Фото: klopotenko.com

Ненадлежащий разогрев зелени, например шпината, может вызвать листериоз, серьезную инфекцию, которая приводит к лихорадке, галлюцинациям, головным болям и даже судорогам.

Заболевание вызвано бактериями листерии, которые могут задерживаться на пищевых продуктах.

По словам Ким Линдси, готовые салаты и купленная в магазине зелень, как правило, являются переносчиками листерии.

4. Яйца

В яйцах может появиться бактерия сальмонеллы, которая очень опасна.

Четвертым в списке рискованных продуктов для разогрева Ким Линдси были яйца.

Основная еда для завтрака может нести бактерию сальмонеллы, которая может вызвать неприятные симптомы, такие как диарея, боль в животе, лихорадка и рвота.

Диетолог говорит, что яйца, хранящиеся при температуре от 4 до 74 градусов, могут быть опасными.

"Патогены могут расти быстрее, когда они находятся при такой температуре", – сказала она.

"Если в пище больше патогенов и вредных бактерий, тогда существует повышенный риск пищевого отравления, когда мы его едим", — сказала она.

Диетологи рекомендуют использовать охлажденную пищу в течение двух дней после ее приготовления и убедиться, что она была нагрета не менее чем до 75°C, прежде чем есть ее подогретой.

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