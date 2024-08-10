Риск опасной болезни можно распознать по складкам на руках — исследование

Многие не знают, что у них остеопороз, который ослабляет кости, пока они не травмируются.

Новое исследование, представленное на Европейском эндокринологическом конгрессе в Стокгольме, Швеция, показало, что измерение жира на руках может помочь предсказать риск развития остеопороза — хрупкости костей, что приводит к перелому позвонков — у людей старше 50 лет.

Об этомсообщило издание Health.

"Подкожный жир на руке, который можно легко оценить даже простым и недорогим методом измерения кожной складки, может стать полезным индексом качества костей позвоночника, возможно, прогнозируя риск перелома позвонков", — утверждает старший автор исследования Ева Касси, доктор медицины и профессор Национального и Каподистрийского Университета Афин.

Исследователи обследовали 115 человек – 14 мужчин и 101 женщину – без остеопороза со средним возрастом 62 года, чтобы определить их жировые отложения и качество костей позвоночника.

Было обнаружено, что у людей с избыточным жиром – независимо от индекса массы тела – качество костей в позвоночнике было ниже. Это особенно касалось висцерального жира (внутренней глубокой жировой прослойки, которая окружает внутренние органы) и жира под кожей на руках.

Переломы позвонков наиболее распространены при остеопорозе — заболевании, которое приводит к потере костной массы и минеральной плотности костной ткани. Многие не знают, что у них остеопороз, который ослабляет кости, пока они не травмируются.

"Мы впервые обнаружили, что жировая масса рук отрицательно связана с качеством костей и крепостью позвонков", — отметила доктор Касси.

Результаты исследования могут помочь лучше выявлять людей с высоким риском развития этой опасной болезни, контролируя количество жира на руках.

Напомним, четырехлетний мальчик из Львовщины перенес уже более 20 переломов костей из-за редкой болезни. Около 20 переломов произошло в возрасте до двух лет.

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