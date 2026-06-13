Риск преждевременной смерти: ученые выяснили последствия частого дремания

Дрема в дневные часы может быть сигналом скрытых болезней / © ТСН

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Исследователи из Гарвардского университета в течение двух десятилетий наблюдали за пожилыми людьми и обнаружили прямую связь между привычкой дремать днем и повышенным риском смерти . Ученые тщательно проанализировали данные 1400 взрослых пациентов от 56 лет, чтобы определить влияние частоты и времени отдыха на общую продолжительность жизни.

Об этом пишет UNILAD.

Опасность чрезмерного отдыха

За время проведения этого масштабного эксперимента из жизни ушли 926 участников, большинство из которых были женщинами. Ученые пришли к выводу, что каждый дополнительный час дремы в день увеличивал общий риск смерти на 13 процентов.

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Кроме того, каждый дополнительный сеанс дневного сна повышал этот показатель еще на 7 процентов. Хотя сам по себе такой отдых не убивает людей, он является тревожным сигналом для врачей.

По словам специалистов, постоянная сонливость может быть симптомом скрытого заболевания, серьезно нарушающего ночной цикл и повышающего вероятность фатальных последствий. Чрезмерная потребность в дремании также часто связана с болезнями сердца, приводящими к инфарктам или инсультам, и нейродегенеративными расстройствами типа деменции.

Самое плохое и лучшее время для сна

Особое внимание исследователи обратили на время суток, когда люди испытывают наибольшую потребность лечь в постель. Выяснилось, что отдых в утренние часы наиболее опасен, поскольку в это время человеческий организм должен быть максимально активным.

Согласно данным эксперимента, любители утреннего дремания имели на 30 процентов более высокий риск преждевременной смерти по сравнению с другими участниками. Медики утверждают, что такое нарушение режима может приводить к повышению АД и чрезмерной активации нервной системы.

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«Дневная дрема может быть не просто компенсаторной реакцией на нарушение ночного сна, но и служить независимым маркером риска смертности», — подчеркнули авторы исследования.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, эксперты по сну рекомендуют отдыхать исключительно в раннее послеобеденное время. Идеальная дрема должна длиться от 15 до 20 минут в промежутке между первым и тремя часами дня.

Такая короткая и своевременная передышка приносит организму только пользу. Он отлично повышает бдительность, улучшает настроение и память, а также помогает эффективно снизить уровень ежедневного стресса.

Напомним, ученые назвали витамин, снижающий риск смерти на 60% . Получить достаточное количество этого витамина можно благодаря правильному сочетанию продуктов и способов их приготовления.

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