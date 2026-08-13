Риск развития диабета 2 типа можно снизить: ученые назвали неожиданный способ

Учёные обнаружили простой способ снизить риск развития диабета 2 типа / © pixabay.com

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Ученые выявили удивительно простой фактор, который может быть связан с более низким риском развития сахарного диабета 2 типа. Речь идет о зеленых насаждениях рядом с домом — частных садах и общественных парках.

К такому выводу пришла международная группа исследователей из Австралии и США, сообщает издание Science Alert. Результаты исследования основаны на данных более 400 тысяч участников UK Biobank, за здоровьем которых наблюдали в среднем в течение 15,4 года.

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Ученые сопоставили медицинские данные участников с информацией о количестве зеленых зон в районах, где они проживали. Анализ показал четкую тенденцию: чем больше зеленых насаждений было вокруг дома, тем ниже был риск развития диабета 2 типа.

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В частности, у людей, возле домов которых в радиусе 100 метров было больше всего частных садов, вероятность развития заболевания была на 6,8% ниже по сравнению с участниками, у которых вблизи было меньше всего таких зеленых зон.

Подобную взаимосвязь ученые обнаружили и в отношении общественных парков. Если в районе было не менее четырех парков, риск развития диабета 2 типа у его жителей был на 5,7% ниже. При этом то, находились ли эти парки в пределах пешей доступности, существенно на результат не влияло.

Авторы подчеркивают, что исследование носит обсервационный характер, поэтому оно демонстрирует связь, но не доказывает, что именно наличие садов или парков напрямую предотвращает диабет. В ходе анализа они учли ряд других факторов, в частности курение, употребление алкоголя и семейный анамнез заболевания.

Одним из возможных объяснений этих результатов может быть физическая активность. Предыдущие исследования показывали, что жители районов с большим количеством парков в среднем занимаются спортом примерно на 24 минуты в неделю дольше, чем люди, имеющие ограниченный доступ к зеленым зонам.

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Эпидемиолог Университета Квинсленда Николас Осборн также предполагает, что пребывание в саду может способствовать получению витамина D, положительно влиять на психическое здоровье и увеличивать контакт с различными микроорганизмами, которые могут быть полезны для кишечника и иммунной системы.

Ученые обратили внимание и на социальное неравенство. Люди с более низкими доходами и уровнем образования чаще сталкиваются с диабетом и в то же время нередко имеют худший доступ к зеленым зонам. На фоне жилищного кризиса частные сады также становятся все менее доступными.

Экологический эпидемиолог Университета Квинсленда Чинонсо Одебеату отметил, что в связи с активным строительством жилья с высокой плотностью застройки зеленые зоны должны учитываться еще на этапе городского планирования.

Напомним, что крошечный участок мозга, отвечающий за бдительность, может стать ключом к пониманию связи между сном и болезнью Альцгеймера.

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