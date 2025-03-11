Риск смерти и осложнений: исследование показало, в какой день недели не следует делать операцию

Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что людям, планирующим операцию в пятницу, следует подумать о ее переносе, если это возможно.

Люди, которые делают операцию в преддверии выходных, имеют значительно повышенный риск смерти и осложнений, сообщают исследователи в журнале JAMA Network Open.

По словам исследователей, этот "эффект выходных" наблюдался во время 25 распространенных процедур, представляющих разные хирургические специальности.

"Пациенты, перенесшие операцию непосредственно перед выходными, имели значительно повышенный риск осложнений, повторных госпитализаций и смертности по сравнению с теми, кого прооперировали после выходных", — заключила команда под руководством старшего исследователя, доктора Раджа Саткунасивама из Хьюстонской методистской больницы в Техасе.

"Для систем здравоохранения важно оценить, как это явление может повлиять на их практику, чтобы гарантировать, что пациенты получают отличную помощь вне зависимости от дня недели", — добавили исследователи.

Больницы и системы здравоохранения, как правило, работают в выходные с минимальным количеством персонала, что приводит к опасениям, что пациенты с большей вероятностью получат худший уход в субботу и воскресенье, отмечают исследователи в своих справочных материалах. Это явление обычно называют "эффектом выходных".

Этот эффект выходных может также относиться к людям, которые проходят операцию непосредственно перед выходными, и находятся в больнице, восстанавливаясь после операции, объясняют исследователи.

Чтобы исследовать это, ученые проанализировали данные о почти 430 000 пациентах, перенесших операцию в Онтарио, Канада, в период с 2007 по 2019 год.

Результаты показали, что люди, перенесшие операцию до выходных, имели более высокий риск смерти в течение 30 дней (увеличение на 9%), 90 дней (10%) и одного года (12%) по сравнению с операциями, проведенными после выходных.

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Пациенты, прооперированные накануне выходных, также имели худшие результаты по комплексному показателю, сочетающему смерть, осложнения и необходимость повторной госпитализации, с повышенным риском на 5% через 30 дней и один год после операции.

По мнению исследователей, помимо уменьшения количества персонала, существуют и другие причины, по которым больницы могут оказывать худшую медицинскую помощь на выходных.

В пятницу по сравнению с понедельником оперирует больше младших хирургов с меньшим стажем, а врачи, работающие по выходным, имеют меньший доступ к старшим коллегам и специалистам, говорят исследователи.

"Кроме того, бригады выходного дня могут быть менее знакомы с пациентами, чем бригады буднего дня, ранее оказывавшие помощь", — отмечают ученые.

Врачи также могут иметь меньший доступ к тестам и сканированию, которые могли бы лучше помочь в лечении пациентов.

"Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять различия в оказании помощи, которые могут лежать в основе этих наблюдений, и гарантировать, что пациенты получают высококачественную помощь вне зависимости от дня недели", — подытожили исследователи.

Напомним, ученые выявили генетическую причину, почему женщины живут дольше мужчин. Исследование на лабораторных мышах помог ученым из Калифорнии опровергнуть определенную теорию.

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