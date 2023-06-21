Рискуем увидеть очередной всплеск: в Украине за неделю более 100 детей заболели COVID-19

За прошедшую неделю, 12-18 июня, у 1 308 человек, среди которых 102 ребенка и 25 медиков, зафиксировали коронавирус.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Несмотря на то, что заболеваемость COVID-19 летом в Украине снижается, случаи коронавируса фиксируются, поэтому нужно продолжать прививаться.

По словам врача, люди меньше прививаются от коронавируса. В настоящее время защищенных от COVID-19 менее 70%. Этот показатель не достигает 30% среди людей старше 60 лет.

Коронавирус в Украине: статистика от Минздрава

COVID-19 подтвердили у 102 детей в течение 7 дней в июне.

Наибольшее количество подтвержденных случаев – среди людей старше 60 лет – 568 случаев, 13 летальных.

"Соответственно, осенью рискуем увидеть очередную сезонную волну заболеваемости, поэтому сейчас нужно всем восстановить защиту, чтобы обладать сформированным иммунитетом и снизить риски для собственного здоровья", — отмечает Кузин.

По состоянию на середину июня первую бустерную дозу получили 3223164 человека, вторую бустерную дозу — 335065.

Врачи напоминают, что через 5 месяцев после первичного курса вакцинации нужно прививаться первым бустером.

Вторая бустерная доза рекомендована всем совершеннолетним с интервалом не менее 4 месяцев после первой.

"В Украине разрешена вакцинация против COVID-19 с 5-летнего возраста. Для прививок детей 5-11 лет используют специальную вакцину Comirnaty, одна доза которой содержит втрое меньше активного вещества, чем вакцина для людей старше 12 лет", — напомнил врач.

По его словам, в Украине в наличии более 7 млн ​​доз вакцины, которые являются безвозмездными для населения. Транспортировка вакцин происходит регулярно, поэтому каждый регион снабжен достаточным количеством для проведения прививок.

Всего с начала вакцинальной кампании в Украине проведено 35 533 427 прививок против COVID-19. За предыдущую неделю – 13 754.

Тем временем ВОЗ объявила об окончании пандемии COVID-19. В то же время опасность от коронавируса не исчезла, поэтому необходимо соблюдать правила безопасности.

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